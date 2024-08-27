خطوات التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024 وماهي الشروط المطلوبة للتسجيل

تعد بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024 فرصة مهمة لدعم وتعزيز الابتكار والنمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تهدف هذه البطاقة إلى تقديم المساعدة اللازمة لرواد الأعمال من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز من نجاح مشاريعهم تسجيلك للحصول على البطاقة يتطلب اتباع خطوات محددة وتلبية شروط معينة مما يضمن استفادتك من مزايا الدعم والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية في هذا السياق نقدم لك دليلا حول كيفية التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال بالإضافة إلى الشروط الأساسية التي يجب عليك توافرها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

خطوات التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال

للتسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان لعام 2024 يجب اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى موقع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان للدخول إلى الموقع اضغط هنا

اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية للوصول إلى قسم الخدمات المتاحة.

حدد خيار خدمات ريادة الأعمال من قائمة الخدمات المتوفرة.

املأ البيانات الشخصية المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.

اختر نوع البطاقة التي تحتاجها سواء كانت بطاقة ذهبية أو فضية حسب احتياجاتك.

اضغط على زر تقديم الطلب لإرسال طلبك.

ستتلقى رسالة قبول عبر بريدك الإلكتروني إذا تمت الموافقة على طلبك من قبل الحكومة العمانية.

شروط التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال