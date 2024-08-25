عشاق الدوري السعودي ثبت حالا قناة ssc بالتردد الجديد .. واستمتع بأقوى متابعة لجميع المباريات

عشاق كرة القدم يبحثون بشكل مستمر عن تردد قناة SSC التي تنقل لهم مباريات الدوري السعودي والتي تعتبر من أهم القنوات الفضائية وأشهرها على الإطلاق في نقل مباريات دوري روشون السعودي داخل المملكة والشرق الأوسط، لذلك نستعرض لكم أبرز التفاصيل التي تخص هذا التردد، وجدير بالذكر أن خطوات الضبط ليست صعبة وذلك من خلال تفعيلها بأنفسكم من خلال بعض الخطوات البسيطة لمتابعة أقوى المباريات الحصرية على القنوات بجودة عالية.

تردد قناة SSC الناقلة للدوري السعودي 2024

تعتبر قناة SSC من أهم القنوات المشهورة في النقل الدوري روشون السعودي حيث يحرص متابعي وعشاق مباريات كرة القدم على تنزيلها، لذلك وفرنا لكم بيانات التردد ويمكن تنزيله على النايل سات من خلال اضافة البيانات التالية:

تردد: 12532.

ترميز: 27500.

إستقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة : HD.

تردد قناة SSC علي القمر الصناعي عرب سات

عشاق الساحرة المستديرة يمكنهم متابعة الدوري السعودي على القناة بسهولة من خلال ضبط القناة على عرب سات ببعض الخطوات البسيطة وإضافة البيانات التالية:

التردد: 12417.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:2500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة SCC الناقلة للدوري السعودي 2024

تعد قناة SSC الرياضية هي القناة الرسمية التي تنقل دوري روشون السعودي بالإضافة إلى أنها تقدم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وتغطي مباريات دوري أبطال آسيا، والسوبر السعودي، بالإضافة إلى أنها تحرص على إذاعة مباريات الاتحاد الآسيوي، كما تعرض القناة أيضًا مجموعة من المباريات المتنوعة التي يحرص جميع متابعي مباريات كرة القدم على مشاهدتها، حيث تحرص القناة على تقديم جميع هذه المباريات بجودة عالية مجانًا دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراكية وذلك لأنها قناة ليست مشفرة.

خطوات ضبط تردد قناة ssc على جهاز الاستقبال

حتى يتمكن عشاق الرياضة من ضبط قناة SSC وتنزيلها على أجهزة الرسيفر بإمكانهم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتم في دقائق معدودة، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالي: