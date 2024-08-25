“لو انتهت جددها الآن بضغطة زر” كيفية تجديد منحة البطالة الجزائر والشروط المطلوبة

يعاني العديد من الشباب في الجزائر من عدم وجود وظائف عمل تتناسب مع مؤهلاتهم، لذا قامت الحكومة الجزائرية باطلاق منحة البطالة لمساندة الشباب العاطلين عن العمل ومساعدتهم في شراء متطلبات الحياة، ولكن يجب توافر بعض الشروط لضمان وصول منحة البطالة إلى مستحقيها، ولكن يجب تجديد منحة البطالة كل فترة وذلك لكي تضمن الوزارة توافر الشروط ولم يطرأ أي تغيير في حالة الشاب العاطل، من خلال السطور القدمة سنقدم لكم خطوات تجديد منحة البطالة والشروط اللازمة للاستفادة من المنحة.

كيفية تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024

يتساءل العديد من الشباب العاطلين في الجزائر عن خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، حيث أتاحت الحكومة الجزائرية رابط يمكن خلاله التجديد، فقط كل ما عليك اتباع هذه الخطوات التالية:

التوجه مباشرةً إلى منحة البطالة الجزائرية.

إضافة رقم التعريف الوطني الخاص بالمتقدم في الخانة المناسبة.

التوجه إلى خيار تمديد طلبي.

إدخال كافة البيانات المحددة بصورة صحيحة مع تحري الدقة في البيانات المدخلة لتطابق بياناتك المدخلة من قبل.

النقر على خيار إرسال.

شروط استحقاق منحة البطالة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين العاطلين عن العمل بالجزائر لاستحقاق منحة البطالة وهذه الشروط تتلخص في التالي: