ملايين الدولارات في انتظار المشتركين .. مسابقة الحلم 2024 طريقة الاشتراك بالخطوات والأرقام

تعد مسابقة الحلم من أشهر المسابقات والبرامج التي يتم إذاعتها على شبكة قنوات الام بي سي ويقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الآغا صاحب الأداء الرائع حيث يرغب جميع المشاهدين في التعرف على الطريقة الصحيحة للاشتراك في المسابقة للفوز بالجائزة الكبرى التي تصل قيمتها الى نحو مليون دولار، وجدير بالذكر أن البرنامج يوفر مجموعة من الجوائز الأسبوعية والشهرية التي تتراوح قيمتها بين 5000 دولار و 100 ألف، لذلك نسلط لكم الضوء في هذا التقرير على الطريقة الصحيحة للاشتراك في المسابقة وأهم الشروط التي حددتها إدارة المسابقة وادارة قناة ام بي سي.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم Dream

مسابقة الحلم واحدة من أحلام جميع الشباب في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يسعون للتعرف على الطريقة الصحيحة للاشتراك بها، لذلك نوضح لكم الخطوات في النقاط التالية:

يحرص المشترك على أرسال رسالة نصية بها كلمة دريم أو حلم إلى الرقم الذي تم تخصيصه للدولة التي يقيم بها المشترك.

يتم إضافة جميع البيانات المطلوبة وهي رقم الهاتف حيث ترسل له إدارة المسابقة مجموعة من الأسئلة بشكل يومي.

ينبغي الإجابة بدقة وبشكل صحيح على الأسئلة حتى تتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية.

أخيرًا ينبغي على المتسابق متابعة البرنامج بالشكل المستمر حتى يتمكن من الإطلاع على اسمه في حال فاز بإحدى الجوائز المعلن عنها.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم Dream

حددت إدارة المسابقة مجموعة من المعايير والضوابط التي يتعين على أساسها قبول المشترك فيها، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم عربي ويحمل الجنسية العربية.

أن يكون مقيم بشكل دائم في إحدى الدول العربية.

الموافقة على شروط وأحكام المسابقة.

ألا تجمع به صلة قرابة بأحد العاملين في إدارة المسابقة و إدارة قنوات ام بي سي حتى الدرجة الرابعة، وذلك حتى يتمكن من الاشتراك في المسابقة بنجاح.

أرقام الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream

أتاح برنامج مسابقة الحلم مجموعة من الأرقام التي تم تخصيصها لجميع الدول العربية للتسهيل على المواطنين الاشتراك، ومن هذه الأرقام نذكر: