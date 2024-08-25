سجل من الرابط المباشر بالخطوات .. إضافة مولود جديد إلى بطاقة التموين العراق 2024 .. الشروط والمتطلبات

تعتبر البطاقة التموينية من أهم المتطلبات التي يحتاج إليها العديد من المواطنين العراق لما تمثله من أهمية كبيرة حتى يتمكنوا من الحصول على السلع الأساسية بأسعار مدعمة، لذلك فإن معظم الأسر العراقية تسعى إلى إضافة مواليد جديدة إلى بطاقة التموين للحصول على المزيد من السلع، لذلك فقد أطلقت وزارة التجارة رابط مخصص لمنصة أور الإلكترونية للتسهيل على المواطنين تسجيل المواليد الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإضافتهم إلى البطاقة التموينية من المنزل، وذلك في ظل حرص الدولة على توفير الراحة لجميع المواطنين وتوفير عنهم مشقة الانتقال إلى المقرات الرئيسية، إلا أن الوزارة قد أكدت على ضرورة استيفاء الشروط التي حددتها حتى يتمكن المتقدم من اضافة المولود بنجاح على بطاقته التموينية.

خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية العراق 2024

حرصت الحكومة العراقية التسهيل على جميع مواطنيها لذلك بدأت بإطلاق منصة أور التي يحصل منها المواطنين على الخدمات الحكومية المتنوعة بشكل إلكتروني، ومن أهم هذه الخدمات التي يمكن الحصول عليها اضافة طفل للبطاقة التموينية في العراق، لذلك يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى موقع أور الإلكتروني على الإنترنت.

الإلكتروني على الإنترنت. الانتقال بعد ذلك إلى خيار الخدمات الإلكترونية ثم التحديد على خدمة البطاقة التموينية.

التحديد بعدها على خيار إضافة طفل جديد ثم إدخال جميع المعلومات والبيانات اللازمة التي تخص المولود وتاريخ ميلاده وجميع المعلومات التي يتطلبها النظام.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي يحتاج إليها إضافة طفل جديد.

أخيرًا انقر على خيار إرسال الطلب وانتظر رد الوزارة عليك بالموافقة أو القبول بناءا على التحقق من الشروط التي وضعتها الوزارة.

شروط إضافة طفل إلى البطاقة التموينية العراق 2024

أكدت وزارة التجارة على ضرورة استيفاء الضوابط التي أكدت عليها ضمن إعلانها عن إضافة طفل جديد للبطاقة التموينية في العراق، وينبغي على جميع المتقدمين الالتزام بها وفقًا لما أوضحته الحكومة العراقية، وجاءت أبرز الشروط على الناحية التالي: