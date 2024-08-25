“دع طفلك يغني وينبسط” فرحهم بأغاني جديدة على جميع قنوات الأطفال بالترددات الحديثة 2024

معظم الأهالي يرغبون في تنزيل قنوات متخصصة لعرض أفلام وأغاني الأطفال المتنوعة حتى يتمكنوا من تسلية أبنائهم بالاناشيد تمنحهم مهارات متنوعة ومتعددة وتنمي قدراتهم العقلية والفكرية وتساعد في تعديل بعض السلوكات السلبية لديهم، لذلك فإن الفضائيات أصبحت مكتظة بالعديد من هذه القنوات التي تخصصت في محتوى الأطفال وذلك لأن هذه الفئة أصبحت من الأعمار الهامة التي ينبغي الاهتمام بها والحرص على تقديم معلومات جيدة لهم واختيار ما يشاهدونه بعناية وتحت ملاحظة الأهالي.

تردد قنوات الاطفال

تتنوع قنوات الأطفال التي تعرض البرامج المتنوعة وتقدم معلومة بسيطة تستهدف الأطفال تحت سن العاشرة، لذلك نسلط لكم الضوء على أبرز القنوات التي يمكن متابعتها والاطمئنان على أبنائكم أمامها لأنها تقدم لهم معلومة مفيدة في البرامج المتنوعة التي تعرض على شاشتها، لذلك يمكنكم الاستمتاع بهذه القنوات مع أبنائكم وتنزيلها ببضعة خطوات بسيطة، وفي النقاط التالية نسلط الضوء على أبرز القنوات المتخصصة التي يمكن متابعتها على الفور دون خوف أو قلق:

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات التي توفر للأطفال أغاني وأناشيد طوال اليوم، وأفلام كرتونية تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتدريب قدرتهم العلمية والفكرية، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال اضافة البيانات التالية:

تردد: 11470.

ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بأنها من القنوات المتخصصة التي تقدم أغاني وأناشيد دينية تعزز في الأطفال الأخلاق الطيبة وتقويم السلوكيات لديهم، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال إضافة الآتي:

التردد: 11274.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة براعم للأطفال

قناة براعم متميزة في تقديم الأفلام الكرتونية والأغاني والأناشيد، لذلك يمكن تنزيلها من خلال إضافة الآتي:

تردد: 10727.

استقطاب:عمودي.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة بطوط 2024

من أبرز القنوات التي تتميز بالأفلام الكرتونية المتنوعة التي تساعد على تدريب خيال الأطفال، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال اضافة البيانات التالية: