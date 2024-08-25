ما هي الشروط اللازمة لحجز 4000 دولار في المصرف الليبي 2024؟ 

أصبحت منظومة حجز 4000 دولار في المصرف الليبي محط اهتمام لجميع المواطنين الليبيين، حيث وفر المصرف الليبي إمكانية حجز دولارات أمريكية للمواطنين من أجل توفير احتياجاتهم الشخصية وسد مطالبهم الأساسية في الظروف الاقتصادية الحالية، ووضع المصرف مجموعة من الشروط الواجب تحققها للحصول على هذا المبلغ، وأكد المصرف أنه أتاح الموقع الإلكتروني الرسمي التابع له لتوفير احتياجات المواطنين دون اللجوء إلى السوق السوداء.

شروط الحجز في منظومة 4000 دولار لدى المصرف الليبي

وضع المصرف الليبي مجموعة من الأحكام والضوابط من الضروري تحققها في المتقدمين للتسجيل في هذه المنظومة، لتتمثل الشروط في النقاط التالية:

لابد من امتلاك حساب داخل بنك ليبي ويشترط أن يكون هذا الحساب نشط ومفعل.

يشترط أن يكون المتقدم حامل للجنسية الليبية وألا يتجاوز المبلغ الذي يطلبه 4000 دولار.

من الضروري حيازة المتقدم لجواز سفر وبطاقة هوية وطنية سارية.

بالإضافة إلى ضرورة توفير حساب بنكي غير مقيد داخل ليبيا.

كما يجب أن يكون حجز العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي الليبي ليس لغرض تجاري ولكن لغرض شخصي.

لابد من توفير 4000 دولار بالعملة الليبية في الحساب المصرفي.

يستحب تقديم جميع الضمانات اللازمة للموافقة على حجز منظومة مصرف ليبيا.

يشترط التقدم بطلب الحجز عبر مصرف ليبيا المركزي.

يشترط توفير كافة الالتزامات والشروط والأوراق الرسمية قبل التقديم إلكترونيا بغرض الحصول على الموافقة فورا.

كيفية التسجيل في منظومة المصرف الليبي؟

أتاح مصرف ليبيا المركزي الموقع الإلكتروني الخاص به لتوفير خدمة التسجيل بمنظومة حجز 4000 دولار عن طريق عمل ما يلي: