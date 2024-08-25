لا يفوتك اشترك واربح في مسابقة الحلم .. الشروط اللازمة للانضمام لمسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

مسابقه الحلم واحدة من أشهر المسابقات المعروفة في الوطن العربي، والتي حظيت على إقبال واسع من قبل المتسابقين خلال الدول العربية، نظرا لأنها تقدم جوائز مالية مجزية، بالإضافة إلى ذلك أن طريقة الانضمام إلى مسابقة الحلم بسيطة جدا، وهذا ما سوف نتناوله بشكل مفصل في السطور التالية، فعليكم متابعة مسابقة الحلم الذي يقدمها مصطفى الأغا على قنوات ام بي سي.

شروط الانضمام لمسابقة الحلم

لابد من تحقق بعض الشروط التي تحددها إدارة المسابقة للتمكن من الانضمام إلى المسابقة وهي كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم للانضمام في المسابقة مقيم في إحدى الدول العربية.

لا يكون من أفراد إدارة البرنامج أو أحد الموظفين في قنوات ام بي سي أو حتى أفراد أسرهم.

أن يتعدى سن المشترك 18 سنة.

لابد من حل جميع الأسئلة المطروحة للاشتراك في مسابقة الحلم.

من الضروري توفير جميع الشروط والأحكام التي ذكرناها.

بالإضافة إلى التقديم في الموعد المحدد للمسابقة ليكون لك الفرصة في الحصول على الجائزة لتحقيق حلمك.

طريقة الانضمام إلى مسابقة الحلم

لتتمكن من الانضمام إلى مسابقة الحلم والحصول على الجائزة المادية لابد من اتباع الخطوات التالية: