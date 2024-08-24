استعلم هســه.. رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في الكلية العسكرية العراقية 2024 والشروط المطلوبة

الكلية العسكرية هي مؤسسة تعليمية متخصصة في تدريب وتأهيل الضباط العسكريين للقوات المسلحة العراقية، حيث تقدم المهارات والخبرات اللازمة للقيادة والإدارة والتخطيط في المجالات العسكرية المختلفة، تفتح الكلية العسكرية باب التقديم للدورات العسكرية بشكل دوري، ويبحث الكثيرون عن أسماء المقبولين في الكلية العسكرية دورة 114 في العراق وطرق الاستعلام عنها، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم رابط وطريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في دورة 114 للكلية العسكرية في العراق، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة للالتحاق بالكلية، وكافة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في الكلية العسكرية العراقية 2024

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن أسماء الطلاب المقبولين في الكلية العسكرية، ويمكن الاستعلام عن الأسماء المقبولة بطريقة إلكترونية للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة الدفاع العراقية.

ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمتقدم لتسجيل الدخول.

النقر علي خانة الاستعلام عن نتائج المقبولين.

ثم إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الخانات الصحيحة.

يمكنك الاستعلام عن اسمك إذا كنت من المقبولين أم لا.

رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية 2024

يمكن في الكلية العسكرية العراقية 2024 من خلال اتباع عدة خطوات سهلة، تتضمن:

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة الدفاع العراقية.

ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

يجب اختبار القدرات.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر علي خانة إرسال الطلب.

شروط التقديم في الكلية العسكرية العراقية 2024

وضعت وزارة الدفاع العراقية مجموعة من الشروط والضوابط لقبول المتقدمين في الكلية العسكرية العراقية، وهذه الشروط هي: