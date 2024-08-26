بكل بساطة .. استعلم عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة بالعراق عبر رابط منصة مظلتي

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن النتيجة النهائية لظهور أسماء المقبولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية أن النتيجة لم تظهر حتى الآن، وأن هذا التأخير ناتج عن الأعداد الكبيرة التي تقدمت للحصول على الدعم، واستغرقت الجهات الملزمة مراجعة وفحص الطلبات في وقت طويل، وأعلنت الوزارة عن الطريقة التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن أسمائهم من خلال المنصة الرسمية لتقديم الخدمات الإلكترونية “منصة مظلتي” التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة؟

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي لتمكين المواطنين من الاستعلام عن أسمائهم بشكل إلكتروني حين تظهر نتيجة الوجبة الأخيرة وتتمثل الطريقة فيما يلي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي من هنا .

ثم اضغط على أيقونة “الأخبار” واكتب البيانات الشخصية مثل:الاسم، ورقم الهوية.

ثم انقر على زر “الإستعلام” وانتظر قليلا حتى تظهر قائمة أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة.

وبذلك تتمكن من الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية في العراق.

ثم قم بتنزيل كشف الأسماء وابحث عن اسم المتقدم.

لابد من توفير جميع الشروط اللازمة للحصول على الدعم.

شروط الحصول على دعم الوجبة الأخيرة

جاءت الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليتم قبول المتقدمين كالتالي: