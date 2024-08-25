” عالم التسلية لأطفالك ” .. تردد قناة كراميش karamesh TV الجديد 2024 على نايل سات

قناة كراميش الفضائية الخاصة بالاطفال هي واحدة من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يلبي اهتمامات الأطفال وينال إعجاب الآباء، والتي تمكنت منذ انطلاقها من جذب ملايين المشاهدين من الصغار بفضل البرامج المميزة التي تقدمها، والتي تشمل الأناشيد والأغاني التعليمية، المسابقات، والرسوم المتحركة التي تهدف إلى تعليم القيم والأخلاق بطريقة ممتعة، ومن خلال هذه السطور نوضح تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية.

تردد قناة كراميش الجديد

قناة كراميش هي قناة شهيرة قد انطلقت في عام 2009، واستهدفت منذ بدايتها شريحة الأطفال من مختلف الفئات العمرية، حيث تقدم القناة برامج متنوعة تتناول موضوعات ترفيهية وتعليمية، حيث تسعى من خلال برامجها إلى تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية لدى الأطفال بطريقة مبتكرة تجمع بين التسلية والتعليم، ونظرًا لأهمية قناة كراميش وشعبيتها الواسعة، يهتم الكثير من الآباء بتحديث تردد القناة لضمان استمرار أبنائهم في مشاهدة محتواها:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

ضبط تردد قناة كراميش 2024

لتتمكن من ضبط تردد قناة كراميش الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: