” عالم التسلية لأطفالك ” .. تردد قناة كراميش karamesh TV الجديد 2024 على نايل سات

قناة كراميش الفضائية الخاصة بالاطفال هي واحدة من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يلبي اهتمامات الأطفال وينال إعجاب الآباء، والتي تمكنت منذ انطلاقها من جذب ملايين المشاهدين من الصغار بفضل البرامج المميزة التي تقدمها، والتي تشمل الأناشيد والأغاني التعليمية، المسابقات، والرسوم المتحركة التي تهدف إلى تعليم القيم والأخلاق بطريقة ممتعة، ومن خلال هذه السطور نوضح تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية.
تردد قناة كراميش الجديد
قناة كراميش هي قناة شهيرة قد انطلقت في عام 2009، واستهدفت منذ بدايتها شريحة الأطفال من مختلف الفئات العمرية، حيث تقدم القناة برامج متنوعة تتناول موضوعات ترفيهية وتعليمية، حيث تسعى من خلال برامجها إلى تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية لدى الأطفال بطريقة مبتكرة تجمع بين التسلية والتعليم، ونظرًا لأهمية قناة كراميش وشعبيتها الواسعة، يهتم الكثير من الآباء بتحديث تردد القناة لضمان استمرار أبنائهم في مشاهدة محتواها:
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: SD
ضبط تردد قناة كراميش 2024
لتتمكن من ضبط تردد قناة كراميش الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
- استخدم في البداية جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- بعد الدخول إلى القائمة، اختر خيار إعدادات الترددات أو تركيب (Installation) حسب اللغة المستخدمة على جهاز الاستقبال.
- في قائمة إعدادات الترددات، اختر إضافة تردد جديد أو البحث اليدوي.
- ستظهر لك حقول لإدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب.
- بعد إدخال البيانات، اضغط على زر بحث لبدء البحث عن القنوات المتاحة على هذا التردد.
- انتظر حتى ينتهي جهاز الاستقبال من عملية البحث.
- ثم يتم حفظ القناة.