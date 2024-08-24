فيلم حياة الماعز نتفلیکس كامل .. فيلم حياة الماعز The Goat Life مترجم كامل بالعربي يوتيوب hd بدون اعلانات

استطاع فيلم حياة الماعز ان يتصدر الترند منذ عرضة علي منصة نتفلكس الامريكية وبات حديث العالم والوطن العربي وبات هناك الكثير يطالب بحذف الفيلم لانه يسئ للملكة العربية السعودية بالاخص ومعمالة الكفيل للعمال التي تاتي للعمل في الدول العربية، ولكن تم تكذيب تلك الاشاعات، وبات الفيلم من اهم الاعمالي التي تم انتجها من قبل نتفلكس بالفترة الاخيرة وحقق نجاح كبير للغاية وإستطاع يكسر ارقام قياسية كبيرة ويريد الجميع مشاهدة الفيلم بدون اعلانات ومن خلال موقعنا البديل نوفر كافة التفاصيل الخاصة بفيلم حياة الماعز The Goat Life مترجم كامل بالعربي يوتيوب.

فيلم حياة الماعز نتفلیکس كامل

وهناك الكثير من الانتقادات التي توجهت مخصوص للمشاركين في الفيلم الهندي للممثل العماني الذي شارك به وسوف نستعرض كافة التفاصيل التي وردت وقام بالرد عليها في تصريح رسمي له وقال الفنان العماني طالب محمد البلوشي، الذي شارك في فيلم “حياة الماعز”، إنه “غير نادم” على المشاركة في العمل الذي أثار ضجة وغضبا كبيرا في السعودية، والذي لعب فيه دور سعودي يعامل عامل هندي بقسوة شديدة بطريقة تشبه العبودية.

وأوضح البلوشي في لقاء مع إذاعة “هلا اف ام” العمانية، أن العمل الذي شارك فيه عمل رائع وجميل، مشيرا إلى أنه يطمح للوصول إلى العالمية.

وقال البلوشي: “عمري 65 عاما اليوم، لا أعتقد أن هناك فنانا لا يتمنى الوصول إلى العالمية، أسعى للوصول إلى هوليوود”.

واتهم الممثل من وصفهم بالذباب الإلكتروني باستغلال العمل الفني لتحقيق “أهدافهم الشخصية”.

فيلم حياة الماعز The Goat Life مترجم كامل بجودة HD