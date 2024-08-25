Here رابط نتائج القبول الموحد 2024 .. معدلات القبول في الجامعات الاردنية جميع التخصصات عبر موقع admhec.gov.jo

رابط نتائج القبول الموحد 2024 تزداد معدلات البحث عنه، ولهذا قامت وحدة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير رابط يساعد الطلاب في التقديم إلى مختلف الكليات بمرحلة البكالوريوس، حيث سيتم استقبال طلبات الرغبات للالتحاق بمختلف الكليات والتخصصات بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024، وستنتهي في يوم 21 أغسطس 2024 عند تمام الساعة 12:00 ليلاً، بعد ذلك سينتظر الطلاب الإعلان عن نتيجة طلباتهم للالتحاق بمختلف الكليات، وفي السطور التالية سنعرفكم على الرابط الرسمي لوحدة التنسيق الذي يمكنكم من خلاله الاستعلام عن هذه النتيجة.

رابط نتائج القبول الموحد 2024

بعد أن قام الطلاب بإرسال طلباتهم للدراسة في مختلف الجامعات الأردنية، أعلنت وحدة التنسيق عن رابط نتائج القبول الموحد 2024 حتى يتمكنوا من التعرف على نتائج الطلبات، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع تنسيق القبول الموحد. أنشئ حسابًا عن طريق كتابة الرقم الوطني ورقم جلوس الطالب. سجل البيانات الشخصية اللازمة في الأماكن المخصصة. ادفع الرسوم عن طريق البنك العربي أو بنك الإسكان. سجل الرقم السري لإكمال عملية التسجيل. بعدها في حال ظهور النتيجة اختر ايقونة الاتسعلام عن نتائج القبول الموحد.

معدلات القبول الموحد في الأردن 2024

بعد أن وضحنا رابط نتائج القبول الموحد 2024، من المهم الإشارة إلى معدلات القبول في مختلف الكليات الأردنية، حيث كان الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى 65%، كما تم تقديم خدمة التقديم إلكترونيًا عن طريق إنشاء حساب جديد على موقع الوحدة مع تسديد الرسوم الخاصة التي تبلغ 15 دينارًا عبر وسائل الدفع الإلكترونية المحددة، ومن أهم معدلات القبول ما يلي:

معدل القبول في كلية الطب بجامعة الأردنية: 98.2%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بجامعة مؤتة: 95.5%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بجامعة آل البيت: 95.7%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بجامعة عمان: 95.4%.

هذه معدلات تقوم وزارة التعليم العالي بنشرها عبر الموقع الرسمي الخاص بها، حيث أن الطلاب قد قاموا بالتسجيل في الجامعات الاردنيه وتم اختيار الرغبات من ضمن الكليات المتاحه في الاردن، وذلك للتخصصات المختلفه العلميه والأدبية، حيث أن نتائج القبول تظهر في وقت قريب عن طريق نفس الرابط الرسمي.