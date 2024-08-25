” عالم من المرح والسعادة “.. ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 على القمر الصناعي نايل سات

قناة طيور الجنة بيبي هي وجهة مفضلة للأطفال في العالم العربي لما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي متميز، لضمان استمرار أطفالك في متابعة القناة، يجب ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث حرصت القناة على تحديث التردد الخاص بها خلال الفترة الاخيرة بهدف تحسين تجربة البث الفضائي القناة، تابع الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

قامت قناة طيور الجنة بيبي بتحديث ترددها لتوفير جودة بث أفضل وتغطية أوسع، مما يضمن وصول القناة إلى أكبر عدد ممكن من المنازل في العالم العربي، فيما يلي تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11274

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

تتميز قناة طيور الجنة بيبي بمحتوى متنوع يركز على تطوير مهارات الأطفال الصغار وتعليمهم الأساسيات، ومن أبرزها المميزات التي تتضمنها ما يلي: