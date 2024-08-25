جديد “دفعة سبتمبر” موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 والاستعلام عنها عبر موقع وزارة المالية

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق سبتمبر 2024 من أهم الموضوعات التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين في هذه الفترة، حيث هناك الكثير من الأخبار المتداولة حول تغيير مواعيد صرف الرواتب، ويرغب المواطنون في التعرف على حقيقة هذه الأخبار، وهذا ما سنوضحه لكم في الفقرات التالية كما سنوضح أيضًا خطوات الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني، ونوضح لكم حقيقة وجود زيادة في الرواتب أم لا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

قامت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة بالإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق سبتمبر 2024، وذلك عبر بيان رسمي، حيث أوضحت أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول تغيير مواعيد الصرف، وأكدت أنه سيتم الصرف في اليوم المحدد له في كل شهر، وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولا يتم تغيير أو تأخير موعد الصرف إلا في حالة تصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وعندها تقوم الهيئة بالإعلان عن الموعد المحدد.

وهكذا فإنه سيتم صرف هذه الرواتب يوم 1 سبتمبر 2024، الموافق يوم الأحد كما أوضحت وزارة المالية حقيقة الأخبار المتداولة عن زيادة الرواتب، حيث أكدت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنه سيتم الصرف في المواعيد المحددة دون وجود أي زيادة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق سبتمبر 2024

بعد أن أوضحنا موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق سبتمبر 2024، وحقيقة وجود زيادة أو عدمه، نوضح في السطور التالية خطوات الاستعلام عن الرواتب من خلال موقع وزارة المالية الرسمي، كل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى رابط موقع وزارة المالية في العراق. اضغط على زر الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك، اضغط على أيقونة الاستعلام. انتظر حتى تظهر جميع التفاصيل الخاصة براتب تقاعد شهر سبتمبر.

هذا الرابط قامت بتوفيره وزاره الماليه في العراق وذلك من اجل توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين في مختلف انحاء الجمهوريه، حيث أن الحكومة ترغب في التسهيل بشكل دائم على جميع المواطنين، لذلك يتم تخصيص موقع الكتروني رسمي يتم عن طريق إنجاز الكثير من الخدمات من خلال المنزل.