((مواصفات جبارة)) هاتف Samsung Galaxy Z Fold6 أبرز المواصفات والأسعار

يعتبر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 من أحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم القابل للطي، ويمثل هذا الطراز أحدث تطورات سامسونج في مجال الهواتف القابلة للطي حيث يأتي مزودًا بمواصفات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام استثنائية، وفي هذا المقال، سنقدم لكم سعر ومواصفات Samsung Galaxy Z Fold 6 بالتفصيل موفرين لكم نظرة شاملة على هذا الجهاز المبتكر وقدراته الرائعة.

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 6

يتميز هذا الهاتف عن غيره من هواتف سامسونج بالعديد من المزايا الرائعة، وهي:

يدعم الهاتف ميزة NFC مما يعزز إمكانيات الاتصال اللاسلكي.

فيما يتعلق بالأبعاد فإن الهاتف يأتي بأبعاد 153.5 × 132.6 × 5.6 ملم عندما يكون مفتوحًا ويبلغ حجمه 153.5 × 68.1 × 12.1 ملم عند طيه.

يبلغ وزن الجهاز 239 جرامًا.

كما يدعم الهاتف استخدام شريحتين من نوع Nano SIM بالإضافة إلى دعم e-SIM.

ويتيح الهاتف الاتصال عبر شبكات الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G.

يأتي الهاتف مزودًا بميزة مقاومة الماء بشهادة IPX8 ما يتيح له البقاء تحت الماء بعمق يصل إلى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

تم تصنيع الهاتف باستخدام مواد ذات جودة عالية حيث يأتي ظهره بزجاج محمي بـ Gorilla Glass Victus 2 بينما يحتوي الإطار على ألومنيوم مقاوم للخدش ويتميز بلون مطفي.

تدعم الشاشة الداخلية القلم S-Pen المخصص لهواتف الفولد لكن يجب شراء القلم بشكل منفصل.

الشاشة الداخلية هي من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بمساحة 7.6 إنش ودقة 1856 × 2160 بكسل مع كثافة بكسلات تصل إلى 375 بكسل لكل إنش.

تدعم الشاشة معدل تحديث يتراوح بين 1Hz و 120Hz مما يساهم في توفير الطاقة كما تدعم تقنية HDR10+ مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة.

تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 4 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتكون مدفونة تحت الشاشة، بينما تبرز بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 عند طي الهاتف.

تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع وجود مثبت بصري OIS، بينما تكون الكاميرا الثانية بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي تدعم التقريب البصري حتى 3 مرات، أما الثالثة فتكون بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع مع فلاش LED.

تدعم الكاميرات تصوير الفيديو بجودة 8K و4K وFHD وHD بمعدلات إطارات مختلفة بالإضافة إلى ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

يدعم الهاتف الواي فاي بترددات متعددة (a/b/g/n/ac/6e) وبلوتوث 5.3 مع دعم A2DP وLE وaptX HD.

يدعم هذا الموبايل مستشعر البصمة الذي يأتي مدمجًا في زر الطاقة بالإضافة إلى وجود خاصية Face Unlock لفتح الهاتف باستخدام الوجه.

كما يحتوي على مستشعرات أخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.

توفر السماعات الخارجية تجربة صوتية مميزة بصوت ستيريو ويأتي منفذ USB من النوع Type-C مع دعم لـ OTG.

البطارية بسعة 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1.1 من سامسونج.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6

يبدأ السعر العالمي لهاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 من 1900 دولار للنسخة بسعة 256 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام.

أما في مصر فيمكن الحصول على النسخة ذات السعة 256 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام بسعر 70 ألف جنيه بينما النسخة بسعة 512 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام تبلغ 77 ألف جنيه مع ضمان دولي.

وفي السعودية سعر النسخة 256 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام هو 7300 ريال بينما النسخة 512 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام تُباع بـ 7800 ريال. أما في الإمارات فتُباع النسخة ذات السعة 256 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام بسعر 7200 درهم، في حين أن النسخة 512 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام تصل إلى 7700 درهم.