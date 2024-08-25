“لينك رسمي” موقع نتائج قرعة الحج 2024 العراق وخطوات الاستعلام عنها عبر موقع هيئة الحج والعمرة العراقية

موقع نتائج قرعة الحج 2024 العراق تزداد معدلات البحث عنها في الوقت الراهن، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للحج والعمرة عن غلق باب التسجيل بالقرعة، حيث تعد زيارة بيت الله الحرام واحدة من أهم أحلام المسلمين، ويحرص المتقدمون على معرفة نتيجة القرعة للتعرف على إمكانية أداء هذه الفريضة العظيمة وإتمام الركن الخامس من الإسلام.فقد تقدم الملايين من المواطنين بالتسجيل في الاستمارة الإلكترونية، آملين في الفوز والحصول على هذه الفرصة العظيمة، وفي الفقرات التالية نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

موقع نتائج قرعة الحج 2024 العراق

يبحث المواطنون خلال هذه الساعات عن نتائج قرعة الحج 2024 العراق، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للحج والعمرة عن إمكانية التسجيل من خلال الاستمارة الإلكترونية وذلك لمن لا يمتلك البطاقة الموحدة، وقد أعلنت الهيئة عن فترة التسجيل التي بدأت من يوم 13 أغسطس وانتهت في 20 أغسطس، ليبدأ بعدها التمهيد لإعلان النتائج ولم تقم الهيئة العامة بتحديد موعد نهائي لإعلان النتيجة، ولكن من المتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين بقرعة الحج العراق 2024

أوضحت الهيئة العامة للحج والعمرة أنه يمكن الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2024 العراق بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وكل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى رابط هيئة الحج والعمرة العراقية. سجل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. أدخل البيانات اللازمة مثل الرقم الوطني، رقم الطلب، وتاريخ الميلاد. اضغط على زر عرض النتيجة.

في حال تم اختيار اسمك، يجب عليك زيارة مقر الهيئة العامة للحج والعمرة لاستكمال الإجراءات اللازمة في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة حيث يتم الحصول على النتائج عبر الموقع الرسمي.

حيث أن الوزارة تسهل على جميع المواطنين هذا الامر ليتم اطلاق موقع الكتروني، حتى يتم الامر من خلال المنزل ذلك عن طريق تسجيل بعض البيانات المطلوبه وكذلك إرفاق بعض المستندات اللازمه، حيث أن عدد كبير من المواطنين أقبل على التقديم راغبين في الفوز بتلك الفرصه الكبيره لزيارة بيت الله الحرام.