Link كشوفات مظلتي spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وزارة العمل

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 أحد الروابط الهامة التي ينتظرها مئات الآلاف من المواطنيين العراقيين كل شهر، حيث تعد الرعاية الاجتماعية أحد الطرق الهامة التي تقدمها الحكومة من أجل دعم المواطن الفقير، وقد تم تحديد مجموعة من الشروط من أجل معرفة المواطن المستحق الحقيقي لهذا الدعم، وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تغطية احتياجات هؤلاء الأسر بانتظام، لأن الدولة العراقية تضع رفع مستوى معيشة المواطن في أولى اهتماماتها.

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يبحث عنه الكثير من المواطنين، الذين قاموا بتسجيل طلبات التقديم عبر المنصة الرسمية التابعة للوزارة الاجتماعية، حيث يرغب كل فرد في العثور على اسمه ضمن قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والذي يتم تحديدها بعد التحريات التي تجريها الهيئات الحكومية المختصة بهذا الشأن، وفيما يخص بالكشف عن المشمولين فيكون بالخطوات التالية:

التوجه بالزيارة نحو الموقع الإلكتروني منصة مظلتي .

اضغط على الزر الخاص ” برامج الرعاية الاجتماعية “.

ومنها يتم النقر على الزر المحدد ” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية “.

اكتب في التبويب الفارغ رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

يلي ذلك اختيار المحافظة التي تتبعها.

راجع جميع المعلومات المسجلة وتأكد من دقتها.

في النهاية يكون اختيار زر ” الاستعلام “.

تظهر لك الملفات التي بها اسماء المقبولين في المحافظة التي سجلتها.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية 2024

بعد التطرق إلى لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، نذكر الآن الضوابط التي وضعتها الوزارة المختصة بهذا الأمر، والتي بدون توفرها في كل حالة لن يتم قبول طلبات التقديم وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم أكبر من 18 عام وأصغر من 60 عام.

الجنسية العراقية لكل المتقدمين.

أن يندرج المتقدم تحت فئة الأسر محدودة الدخل.

معاناة المتقدم من أحد الأمراض المزمنة.

عدم وجود ممتلكات باهظة الثمن.

هذه الشروط ينبغي بشكل أساسي أن تتوفر لدى المواطن المتقدم على برنامج الرعايه الاجتماعيه، حيث يتم انتظار ظهور أسماء الوجبه الاخيره وهي الوجبه السابعه التي تظهر بعد أن تقوم وزارة العمل بفحص جميع طلبات المتقدمين على ذلك البرنامج بشكل دقيق وثم الاعلان فورا عن أسماء المقبولين في الوجبه الجديده.