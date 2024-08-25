استخرجها الآن.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 والشروط المطلوبة

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من البرامج الحكومية الهامة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والمساعدات للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا في العراق، وذلك لزيادة الشفافية وتسهيل عملية الاستعلام، فقد أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق منصة إلكترونية تحت اسم مظلتي، والتي توفر خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، مما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الخاصة بطلباتهم، وهو ما سوف نوضحه من خلال هذه السطور.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي، من خلال اتباع ما يلي:

في البداية يتم زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة.

الدخول الى الخدمات الالكترونية المتاحة.

الدخول الى قائمة عن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك في القائمة الرئيسية أو ضمن خيارات الخدمات المتاحة على المنصة.

يتم إدخال المعلومات المطلوبة،

بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر الاستعلام،

سيتم عرض قائمة تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين تنطبق عليهم الشروط.

الشروط المطلوبة للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

لضمان وصول الدعم إلى الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توفرها في المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث تشمل هذه الشروط: