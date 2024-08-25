LINK “نتائج قرعة الحج” hajj.gov.iq رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 في العراق الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للحج والعمرة

مع انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق، يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة نتائج القرعة التي تحدد فرصهم في أداء فريضة الحج، يعتبر إعلان نتائج القرعة من أكثر اللحظات انتظارا، حيث يأمل الجميع أن تكون أسماؤهم من بين المقبولين لأداء هذه الفريضة المهمة، تقوم الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق بنشر نتائج القرعة عبر موقعها الرسمي، مما يسهل على المواطنين معرفة نتائجهم دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 في العراق

يمكن للمسجلين الاستعلام عن أسمائهم ومعرفة ما إذا تم قبول طلباتهم، من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة على الرابط hajj.gov.iq، كل ما يحتاجه المواطن هو إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل رقم التسجيل أو الرقم الوطني، وبعدها يمكنه معرفة نتيجة القرعة بشكل فوري، هذه الخدمة الإلكترونية تسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتضمن لهم الحصول على المعلومات بشكل سريع ودقيق.

أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق hajj.gov.iq

في حال تم قبول المتقدم في قرعة الحج، يجب عليه متابعة التعليمات والإجراءات المطلوبة، لضمان استكمال جميع التحضيرات اللازمة قبل موعد الحج، يتضمن ذلك تقديم الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم المتعلقة بالحج، بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد الفحص الطبي والتطعيمات المقررة، يفضل أن يتابع المقبولون مواقع الهيئة العليا للحج والعمرة بانتظام، لضمان الالتزام بجميع المواعيد المحددة.

نتائج قرعة الحج 2025 العراق عبر الهيئة العليا للحج والعمرة

تعتبر خدمة الاستعلام عن نتائج قرعة الحج عبر الموقع الرسمي، خطوة هامة نحو تحسين تجربة الحجاج في العراق، هذه الخدمة تضمن حصول المواطنين على المعلومات بسرعة وبدقة، مما يساعدهم في الاستعداد لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 في العراق

بعد انتهاء فترة التسجيل وإجراء قرعة الحج لعام 2025 في العراق، يمكن للمواطنين الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة، باتباع الخطوات التالية: