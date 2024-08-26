استعلم عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة فور اعلانها عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين العراقيين المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية، وذلك لأنهم يرغبون في معرفة هل تم قبول أسمائهم أم لا، وقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان عن الأسماء المستفيدة من هذا الدعم، وذلك بسبب كثرة الطلبات المقدمة اليها، كما أكدت أنها ستقوم بالاعلان عن هذه الأسماء خلال فترة قريبة لإعانة هذه الفئات على صعوبات الحياة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من الأمور التي شغلت تفكير الطبقة المتقدمة لهذا الدعم، حيث يعد هذا الدعم بمثابة بريق نور بالنسبة لهم، وذلك لأنه سيساعدهم على تخطي الظروف الكادحة التي يمرون بها، وقد اشترطت وزارة العمل مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لهذا الدعم، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

على المتقدم ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يكون لديه وظيفة حكومية أو سجل تجاري.

على المتقدم أن يتناسب عمره مع العمر المطلوب والذي يتراوح بين 18 ل 60 سنة للرجال، و 16 ل 55 سنة للنساء.

يجب أن يبلغ عدد أفراد أسرة المتقدم 4 أفراد.

كما يجب أن يكون عاطلا عن العمل بسبب خارج عن ارداته.

يجب أن تقوم المطلقة والأرملة بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية

يمكن لجميع المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية أن يقوموا بالاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بعد أن يتم الإعلان عنها، ويمكن ذلك عن طريق الدخول على رابط الوزارة الرسمي أو منصة مظلتي، واتباع الخطوات التالية: