وزارة التعليم التونسية تعلن .. موعد بدء الدراسة في تونس 2024 والخطة الدراسية الجديدة

تمثل العودة إلى المدرسة بداية فصل جديد في حياة التلاميذ وهي فرصة جديدة للتعلم واكتساب المعرفة وتكوين صداقات جديدة فيشغل بال الآلاف من التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور في تونس عن موعد بدء العام الدراسي الجديد لعام 2024-2025 ومع اقتراب نهاية العطلة الصيفية تتزايد الرغبة في معرفة الموعد الرسمي للعام الدراسي حتى يتسنى للجميع الاستعداد بشكل كامل للعام الدراسي الجديد .

موعد العودة إلى المدرسة في تونس 2024-2025

من المنتظر أن تكون العودة المدرسية في تونس لعام 2024-2025 في يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024

وتبذل الدولة المزيد من الجهود استعداداً للعام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات ومن بين هذه المجهودات المبذولة هي قيام وزارة النقل بتوفير ظروف جيدة لنقل الطلاب خلال الموسم الدراسي الجديد لعام 2024-2025

صرف المنحة الخاصة بالمستلزمات المدرسية

نشرت الوزارة بلاغاً يوم 9 أغسطس الجاري من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقد جاء في هذا البلاغ

وزارة التربية تعلم جميع المعنيين ان متخلدات المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات المدرسية بعنوان سنة 2020 سيتم صرفها خلال شهر سبتمبر 2024 ”

ويأتي هذا الإجراء عملاً بمقتضيات الفصل الثاني من الأمرين عدد 720 و 721 لسنة 2023 وتفيد الوزارة أيضاً بأن المنحة الخاصة بالسنة الدراسية 2024-2025 سيتم صرفها تبعاً للإجراءات القانونية المتبعة .

خطة التعليم للعام الدراسي 2024-2025

أعلنت وزيرة التعليم التونسية سلوى العباسي عن وجود حزمة من القرارات والإجراءات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وقد ذكرت العديد من التعديلات و منها ما يلي :