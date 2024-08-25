” ارسل رسالة وحقق حلمك” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 الموسم الجديد

تعتبر مسابقة الحلم Dream واحدة من أشهر المسابقات الموجودة على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي، وقد تمكن هذا البرنامج من تحقيق طموحات وآمال الكثير من الأشخاص على مدار السنوات الماضية، كذلك فإن عدد كبير من المشاهدين يسعون للاشتراك في هذه المسابقة والفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار، ويجب العلم أن هذا البرنامج يتم عرضة على قناة mbc ويقدم من قبل الإعلامي مصطفى الآغا، وقد تمكن البرنامج من تحقيق شهرة واسعة جدًا منذ إنطلاقه، وسوف نوضح لكم أبرز المعلومات المتعلقة به وكيفية الاشتراك في المسابقة بكل سهولة خلال مقالنا.

مسابقة الحلم

يسعى العديد من المشاهدين للاشتراك في مسابقة الحلم Dream حتى يتمكنوا من الفوز بالجوائز المقدمة من قبل البرنامج، حيث أن الجائزه الكبرى تبلغ مليون دولار بينما هناك جوائز أسبوعية وجائزة أخرى شهرية، ويمكن لجميع الأشخاص الاشتراك في هذه المسابقة من داخل الوطن العربي عبر خطوات بسيطة جدًا تتمثل فيما يلي:

أولًا يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو كلمة Dream على الرقم الخاص ببلدك.

بعد ذلك يجب عليك القيام بالإجابة على مجموعة من الأسئلة العامة التي تعرضها المسابقة.

والجدير بالذكر أنه يجب عليك الإجابة بشكل صحيح حتى تتأهل للفوز بجوائز المسابقة.

بعدها ينبغي عليك متابعة البرنامج بشكل مستمر حتى تتعرف على اسم الفائز الذي يتم إعلانة في البرنامج.

أهم أرقام الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream

بالطبع عند الاشتراك في مسابقة الحلم يجب عليك معرفة الأرقام الخاصة بكل دولة حتى يشترك المتسابق بشكل ناجح من خلال إتباع الخطوات التي قمنا بذكرها فيما سبق، وسوف نوضح لكم بعض الأرقام الخاصة بالاشتراك من بعض الدول فيما يلي: