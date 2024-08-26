تردد قنوات SSC السعودية الرياضية المجانية 2024 على نايل سات وعربسات

في ظل انطلاق مباريات الجولة الأولى من “دوري روشن السعودي” لعام 2024، شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في البحث عن ترددات قنوات SSC الرياضية المجانية على النايل سات، تتمتع هذه القنوات بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، نظراً لتغطيتها الواسعة لمختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية، فيما يلي، نستعرض لكم الترددات الجديدة لقناة SSC Sports على أهم الأقمار الصناعية.

قنوات SSC السعودية الرياضية

في عام 2023، أطلقت “هيئة الرياضة السعودية” شبكة قنوات SSC الرياضية لتوفير تغطية شاملة وحصرية لأبرز الأحداث الرياضية في المملكة، تخصصت هذه القنوات في بث مباريات “دوري روشن السعودي” للمحترفين والمنافسات التي يشارك فيها المنتخب السعودي، بالإضافة إلى تغطية مجموعة من البطولات الهامة مثل “كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي”.

ونجحت هذه الشبكة في جذب انتباه عشاق الرياضة، خصوصاً محبي كرة القدم، الذين يتطلعون دائماً لمتابعة جديد البطولات والمنافسات الكروية.

تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2024

تقدم قنوات SSC الرياضية حاليًا تغطية مباشرة لمباريات “دوري روشن السعودي” للموسم 2024-2025، مما دفع الجمهور للبحث عن ترددات هذه القنوات لمشاهدة المباريات بشكل حصري، يمكنكم استقبال هذه القنوات على النايل سات بالمواصفات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما تتوفر القنوات على القمر الصناعي عرب سات بالمواصفات الآتية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أهم البطولات المنقولة عبر قناة SSC Sports

تقدم مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية تغطية حية ومتكاملة لأهم البطولات الكروية المحلية والعالمية، بما في ذلك: