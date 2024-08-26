تردد قنوات SSC السعودية الرياضية المجانية 2024 على نايل سات وعربسات

في ظل انطلاق مباريات الجولة الأولى من “دوري روشن السعودي” لعام 2024، شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في البحث عن ترددات قنوات SSC الرياضية المجانية على النايل سات، تتمتع هذه القنوات بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، نظراً لتغطيتها الواسعة لمختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية، فيما يلي، نستعرض لكم الترددات الجديدة لقناة SSC Sports على أهم الأقمار الصناعية.
قنوات SSC السعودية الرياضية
في عام 2023، أطلقت “هيئة الرياضة السعودية” شبكة قنوات SSC الرياضية لتوفير تغطية شاملة وحصرية لأبرز الأحداث الرياضية في المملكة، تخصصت هذه القنوات في بث مباريات “دوري روشن السعودي” للمحترفين والمنافسات التي يشارك فيها المنتخب السعودي، بالإضافة إلى تغطية مجموعة من البطولات الهامة مثل “كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي”.
ونجحت هذه الشبكة في جذب انتباه عشاق الرياضة، خصوصاً محبي كرة القدم، الذين يتطلعون دائماً لمتابعة جديد البطولات والمنافسات الكروية.
تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2024
تقدم قنوات SSC الرياضية حاليًا تغطية مباشرة لمباريات “دوري روشن السعودي” للموسم 2024-2025، مما دفع الجمهور للبحث عن ترددات هذه القنوات لمشاهدة المباريات بشكل حصري، يمكنكم استقبال هذه القنوات على النايل سات بالمواصفات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12523
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
كما تتوفر القنوات على القمر الصناعي عرب سات بالمواصفات الآتية:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
أهم البطولات المنقولة عبر قناة SSC Sports
تقدم مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية تغطية حية ومتكاملة لأهم البطولات الكروية المحلية والعالمية، بما في ذلك:
- كأس الملك السعودي: تنقل القناة أحداث هذه البطولة الهامة التي تشهد تنافس الأندية السعودية على اللقب الغالي.
- دوري روشن السعودي: تغطية شاملة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تجمع القناة عشاق الكرة السعودية.
- كأس السوبر السعودي: توفر القناة بثًا مباشرًا لمباريات السوبر التي تجمع بين أبطال الدوري والكأس.
- دوري أبطال آسيا: متابعة لأبرز المباريات في القارة الآسيوية وأداء الأندية السعودية في هذه البطولة.
- كأس ملك إسبانيا: تغطية لمباريات كأس الملك الإسباني، والذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.
- المباريات الرسمية والودية للمنتخب السعودي: متابعة دقيقة لجميع مباريات المنتخب السعودي.
- كأس السوبر الإسباني: بث مباشر للمواجهات المثيرة في كأس السوبر الإسباني، الذي يعتبر من البطولات المهمة في إسبانيا.