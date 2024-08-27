هاتف ريلمي رجع من تاني!!.. مواصفات ومميزات وسعر هاتف Realme 12x

يعتبر هاتف Realme 12x من أرخص الهواتف في فئته مع مزيج مميز من الإمكانيات والجودة العالية بفضل تصميمه الأنيق ومواصفاته القوية حيث يقدم الهاتف تجربة مستخدم ممتازة بسعر منافس للغاية ما يجعله خيارا جذابا للكثير من الباحثين عن هواتف اقتصادية تلبي احتياجاتهم حيث يأتي Realme 12x ليقدم قيمة كبيرة مقابل السعر مما يجعله واحدا من أفضل الخيارات في فئته.

مواصفات وممزات هاتف Realme 12x

إليك المواصفات المتوقعة لهاتف Realme 12x الذي يجمع بين الإمكانيات العالية والسعر المناسب:

نوع الشاشة AMOLED يصل حجم الشاشة إلى 6.5 بوصة

تصل دقة الشاشة FHD 1080 x 2400 بكسل

معدل التحديث 120 هرتز.

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت

خيارات التخزين الداخلي 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت

كاميرا رئيسية 64 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 16 ميجابكسل

سعة البطارية 5000 مللي أمبير

الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط

نظام التشغيل Android 13 مع واجهة Realme UI

التصميم هيكل زجاجي مع إطار معدني

مستشعر بصمة الأصبع مدمج تحت الشاشة

سعر هاتف Realme 12x

هذا الهاتف يقدم توازنا بين الأداء والمواصفات المتقدمة مع الحفاظ على سعر اقتصادي يجعله خيارا جذابا للكثير من المستخدمين فمن المحدد أن يكون سعر Realme 12x مناسب للفئة المتوسطة وقد يتراوح بين 250 إلى 300 دولار أمريكي

عيوب هاتف Realme 12x