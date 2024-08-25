“خمس كاميرات والتصوير بدقة FHD”.. مواصفات هاتف samsung galaxy s24 ultra المذهلة والعيوب

الهاتف الرائد الجديد من سامسونج يواصل انتشاره في الأسواق المصرية والسعودية، ضمن مجموعة Galaxy S24 التي زودتها الشركة بميزات متعددة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل الترجمة الفورية للمكالمات، وأداة البحث، وتغيير نغمات الرسائل وغيرها الكثير، وفيما يلي سوف نتعرف على مواصفات هاتف samsung galaxy s24 ultra.

هاتف samsung galaxy s24 ultra

تم إصدار هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra في يناير 2024، ويعتبر الأقوى من سامسونج لهذا العام، ويتمتع بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثالث وواجهة سامسونج الحديثة التي تحتوي على ميزات الذكاء الاصطناعي، يستخدم أيضًا كاميرا جديدة بدقة زوم تبلغ 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم إطار جانبي مصنوع من التيتانيوم.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم الهاتف خاصية الـ NFC .

يدعم شبكات الاتصالات من الأجيال 2G و 3G و 4G و 5G.

تأتي بأبعاد 79 × 162.3 × 8.6 ملم ووزن 233 جرام.

الهاتف يتمتع بمقاومة للماء والغبار وفقاً لمعيار IP68، ويمكنه البقاء تحت الماء حتى عمق متر ونصف لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

يأتي الهاتف مزودًا بقلم S Pen، وهو يتم تخزينه داخل هيكل الهاتف، مع تأخير قدره 2.8 مللي ثانية فقط.

تأتي الشاشة مسطحة تمامًا مع ثقب في المنتصف، وهي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش ودقة 1440×3088 بكسل وكثافة تصل إلى 505 بكسل لكل إنش. تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، ويقل التردد تلقائيًا إلى 1 هيرتز لتقليل استهلاك البطارية. كما تحتوي على خاصية HDR10+، وتتمتع بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Armor، مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة.

يتوفر الهاتف بعدة إصدارات تتعلق بسعة الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية كما يلي: – الإصدار الأول يتضمن ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت UFS 4.0 وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. – الإصدار الثاني يأتي بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجا بايت UFS 4.0 وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. – الإصدار الثالث يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 1 تيرا بايت UFS 4.0 وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع الذاكرة التخزينية عبر بطاقة ذاكرة خارجية.

يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانو، ويحتوي على معالج رسومي من نوع Adreno 750.

تتمتع الكاميرا الأمامية بدقة تبلغ 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

تأتي الكاميرا الخلفية بأربعة عدسات، حيث تتضمن الأولى كاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 وتدعم المثبت البصري OIS. أما الكاميرا الثانية فهي كاميرا Periscope بدقة 50 ميجا بكسل، وتدعم أيضاً المثبت البصري OIS وتوفر زووم حقيقي يصل إلى 5X وديجيتال يصل إلى 100X. الكاميرا الثالثة مخصصة للزووم القريب بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 وتدعم المثبت البصري OIS. وأخيراً، الكاميرا الرابعة مخصصة للتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 ومع فلاش LED.

يدعم الهاتف تسجيل الفيديوهات بدقة 8K بمعدل 24 و30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعمه للتصوير بدقة 4K بمعدلات 30 و60 و120 إطارًا في الثانية.

كما أنه يدعم التصوير بدقة FHD بمعدل 30 و60 و240 إطارًا في الثانية، وكذلك يدعم التصوير بدقة HD بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

يدعم الهاتف وجود ميكروفون ثانوي يساهم في عزل الصوت والضوضاء سواء عند التحدث أو التصوير أو التسجيل، وما إلى ذلك.

يدعم الواي فاي ترددات a/b/g/n/ac/6e/7 بالإضافة إلى تقنية الثلاث نطاقات وWi-Fi Direct.

البلوتوث يدعم الإصدار 5.3 بالإضافة إلى دعم A2DP وLE.

يدعم الهاتف تقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS بالإضافة إلى أنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS و BDS و GALILEO.

وسائل الأمان والحماية المتوفرة في الهاتف: يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة ويعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى دعم خاصية فتح الهاتف بواسطة الوجه Face Unlock.

تتميز السماعات الخارجية بصوت ستيريو لتوفير تجربة صوتية غامرة وفريدة.

يدعم الهاتف العديد من المستشعرات الأخرى مثل مستشعر التسارع، ومستشعر القرب، والجيروسكوب، والبوصلة، ومقياس الضغط الجوي.

يمكنك مشاركة ملفاتك على الكمبيوتر باستخدام Samsung DeX للاستمتاع بتجربة عرض واستخدام محسّنة، كما أنه يدعم المساعد الصوتي Bixby.

منفذ الـ USB هو من النوع الحديث Type C، ويدعم خاصية OTG.

تتميز البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

يضم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث One UI 6.1، ويأتي مع دعم للمزايا الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

الهاتف متاح بالألوان التالية: التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم البنفسجي، والتيتانيوم الأصفر.

عيوب Samsung Galaxy S24 Ultra