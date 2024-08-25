عبر منصة أور .. خطوات التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024 خطوة بخطوة

تعد البطاقة التموينية بالعراق 2024 واحدة من أهم المستندات الرسمية التي يريد الكثير من المواطنين الحصول عليها، ولكن أوضحت الحكومة العراقية أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي على المواطنين استيفائها حتى يتمكنوا من التقديم للحصول على هذه البطاقة وأيضًا يتم قبولهم في التقديم، لذلك فقد خصصنا هذه المقالة لكم أعزائي المواطنين حيث أننا سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في بطاقة التموين وأيضًا الشروط التي يجب توافرها حتى يتم قبولك وتقوم بإستخراج البطاقة بنجاح.

خطوات التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024

أعلنت وزارة التجارة في دولة العراق أنه سوف يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024، كما أعلنت أيضًا أن التسجيل يجب أن يتم وفقًا لمجموعة من الخطوات التي سوف نوضحها لكم فيما يلي:

أولًا يجب الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

بعد ذلك ينبغي عليك تسجيل الدخول إلى الموقع، وذلك عن طريق حسابك الإلكتروني.

بعدها قم باختيار الخدمات من الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على كلمة استخراج البطاقة التموينية.

وهنا سوف يحتاج الموقع تسجيل مجموعة من البيانات الشخصية، يجب عليك كتابتها، مع التأكد من صحتها خلال عملية التسجيل.

كذلك ينبغي عليك إرفاق مجموعة من المستندات والأوراق الهامة، التي يطلبها الموقع.

وأخيرًا انقر على كلمة تقديم الطلب، ثم انتظر حتى تقوم وزارة التجارة بمراجعة طلبك، وإصدار القرار بشأن استخراج البطاقة.

ما هي ضوابط استخراج البطاقة التموينية بالعراق 2024

كما أوضحت وزارة التجارة أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها في الأشخاص المتقدمين لاستخراج البطاقة التموينية بالعراق 2024، وذلك حتى يتم قبول طلبهم بشأن استخراج تلك البطاقة، وسوف نوضح لكم تلك الشروط بشكل مفصل فيما يلي: