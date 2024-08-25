ما هي حقيقة زياده منحه المرأه الماكثه في البيت بالجزائر؟ .. الوكالة الوطنية للتوظيف تُعلن التفاصيل

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة للنساء الماكثات في المنزل ضمن جهودها لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتحسين أوضاعهن الاقتصادية، وهناك العديد من المبادرات المستهدفة لهؤلاء النساء لتقديم الدعم المالي الشهري لهن.

زياده منحه المرأه الماكثه في البيت

تداولت شائعات حول رفع قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الحالية، إلا أن الحكومة الجزائرية نفت ذلك وأكدت أن قيمة المنحة لا تزال 800 دينار جزائري، مع تحديد حصة الطفل في المنحة بمبلغ لا يتجاوز 300 دينار جزائري، وأوضحت الحكومة الجزائرية أنه لا توجد أي نية حالياً لزيادة قيمة منحة البطالة أو منحة المرأة الماكثة في البيت، وأن كل ما تم تداوله مؤخراً هو مجرد شائعات.

طريقة التسجيل في منحة النساء اللواتي يعملن في المنزل

للتسجيل في منحة النساء اللواتي يعملن في المنازل، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتوظيف.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام معلوماتك الشخصية.

ابحث عن خيار “منحة البطالة للمرأة الجزائرية” ضمن القائمة المتاحة على الموقع.

اضغط على هذا الخيار للذهاب إلى صفحة التسجيل.

قم بإدخال معلوماتك الشخصية بشكل صحيح، بما في ذلك موقع إقامتك والولاية التي تنتمي إليها.

تأكد من دقة جميع المعلومات التي تدخلها.

قم برفع جميع الوثائق اللازمة للتقديم، مثل بطاقة الهوية، شهادة الإقامة، وأي مستندات أخرى ضرورية.

بعد التحقق من صحة كافة المعلومات والمستندات، انقر على خانة “إرسال” لتقديم طلبك.

معايير التسجيل في منحة المرأة التي تبقى في المنزل

أشارت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى وجود مجموعة من الضوابط والشروط التي ينبغي أن تنطبق على المتقدمات للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، وتشتمل هذه المعايير على: