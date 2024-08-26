salahaldeen.gov.iq .. رابط التقديم على استمارة تعيينات عقود محافظة صلاح الدين في العراق للدرجات الوظيفية الـ 7292 درجة وظيفية

تعلن محافظة صلاح الدين عن فتح باب التقديم لشغل 7292 درجة وظيفية ضمن عقود التعيين المعلن عنها حديثا وهذه الفرصة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الموارد البشرية وتدعيم الكفاءات الوطنية، وهذا يشارك في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ويمكن للراغبين في التقديم الحصول على استمارة التقديم عبر الرابط المرفق أدناه، وذلك تبعا للإجراءات والمتطلبات المحددة ونحث الجميع على الاطلاع على الشروط والتفاصيل لضمان تقديم طلبات سليمة وفقا للمعايير المطلوبة.

الرابط الرسمي للتقديم على وظائف صلاح الدين في العراق

للمهتمين بالتقديم للحصول على وظيفة بنظام التعاقد لمدة ثلاث سنوات في محافظة صلاح الدين يطلب منكم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لديوان المحافظة، ويتاح التقديم من خلال النموذج المتوفر على الموقع وستستمر فترة استقبال الطلبات حتى 20 سبتمبر المقبل ويفضل تقديم الطلبات في أقرب فرصة ممكنة، ويجب أن يكون المتقدمون من أبناء محافظة صلاح الدين وأن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة وسيتم تخصيص 75% من الوظائف لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، بينما تخصص النسبة المتبقية 25% لحاملي شهادات الإعدادية والمتوسطة والابتدائية بالإضافة إلى الأميين.

شروط التقديم على وظائف صلاح الدين 7292 درجة

وضعت الجهات المختصة في العراق مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في التقدم لشغل وظائف العقود وهي:

عدم الفصل من أي وظيفة سابقة.

اجتياز الفحوصات البدنية والنفسية.

الإقامة الدائمة في العراق.

الأفضلية لسكان محافظة صلاح الدين.

أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العراقية وأصولها.

خلو السجل الجنائي من أي قضايا.

أن يكون العمر بين 18 و40 عام.

الحصول على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.

طريقة التسجيل فى عقود صلاح الدين

للتقديم على عقود العمل في محافظة صلاح الدين، والتي تمثل فرصة هامة للمواطنين للحصول على وظائف جديدة وتحسين مستوى معيشتهم، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية: