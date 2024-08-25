” سفاح الألعاب “.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي 8 || مميزات وعيوب Realme 8 .. موبايل رايق

هاتف ريلمي 8 من الهواتف الذكية التي تجذب الأنظار بفضل توازنها بين الأداء المتميز والسعر المناسب، وتم تصميم هذا الجهاز ليقدم للمستخدمين تجربة تقنية متقدمة مع الحفاظ على التكلفة المعقولة وهذا ما يجعله خيار مثالي لفئة واسعة من المستخدمين.

مواصفات هاتف ريلمي 8

يحمل هاتف ريلمي 8 مواصفات مختلفة عن أي هاتف آخر والتي تكون كالآتي:

يتيح الهاتف إمكانية استخدام شريحتي اتصال مع بطاقة ذاكرة خارجية في الوقت ذاته دون أي تعارض.

يتمتع الهاتف بوزن خفيف يجعله مريح للاستخدام بيد واحدة وسهل الحمل.

بطاريته ذات السعة الكبيرة تضمن تشغيل طويل طوال اليوم حتى مع الاستخدام المكثف.

الشاشة تعتمد على تقنية Super AMOLED بحجم كبير وتصميم ثقب وهذا يوفر تجربة بصرية متميزة من حيث الألوان والسطوع لكن يفتقد إلى معدل تحديث أعلى.

المعالج يقدم أداء ممتاز في الألعاب إلا أن الجهاز قد يسخن مع الاستخدام المطول للألعاب الثقيلة.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط بتقنية Dart Charge.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة Realme UI 2.0 الحديثة.

الهاتف يأتي بخيارات ألوان الأسود والفضي.

عيوب هاتف Realme 8

يوجد بعض العيوب في هاتف ريلمي 8 والتي تكون كالآتي: