يا ترى في زيادة؟ وزارة المالية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق وخطوات الاستعلام عن الراتب

ما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق؟ أعلنت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين سيبدأ في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تأجيل الصرف في حال صادف اليوم الأول عطلة رسمية، وسيتم الإعلان عن أي تعديل في موعد الصرف عبر القنوات الرسمية للوزارة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

شهدت الأيام الماضية تداولًا واسعًا لخبر غير صحيح حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق، مما أثار قلقًا وتساؤلات لدى فئة كبيرة من المواطنين، إلا أن الهيئة الوطنية للتقاعد سارعت إلى نفي هذا الخبر، مؤكدة أن رواتب المتقاعدين ستصرف في موعدها المحدد، وبنفس القيمة التي كانت عليها في الأشهر السابقة. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم تداول مثل هذه الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق

للاستعلام عن راتب التقاعد عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

بعد ذلك من القائمة الرئيسية اختر خدمة “الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق”.

ثم افتح نموذج الاستعلام واملأ جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد إكمال تسجيل البيانات، اضغط على زر “الاستعلام”.

ستظهر أمامك تفاصيل راتب التقاعد لهذا الشهر عبر موقع وزارة المالية العراقية.

شروط استحقاق رواتب المتقاعدين 2024 العراق