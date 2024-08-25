لولو عم بتضيع؟.. تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات 2024 وأهم مميزات القناة

يريد العديد من الأباء والأمهات معرفة تردد قناة وناسة، استمتع بأجمل الأغاني والأناشيد مع لولو وأصدقائها على قناة وناسة بيبي، قناة الأطفال الأولى في الوطن العربي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي آمن وممتع، اكتشف أحدث تردد لقناة وناسة بيبي واستمتع بمشاهدة مجانية على مدار اليوم.
تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات
إليكم تردد قناة وناسة على النايل سات:
- تردد القناة على النايل سات هو 11470.
- باستقطاب عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
- وجودة البث SD.
العرب سات:
- تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فهو 11270.
- باستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.
- وجودة البث HD.
مميزات قناة وناسة
قناة وناسة تتميز بعدة جوانب تجعلها من القنوات المفضلة للمشاهدين في العالم العربي:
- تقدم قناة وناسة مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية التي تشمل عروض موسيقية، حفلات، وبرامج مسابقات، مما يجذب جمهورًا واسعًا من مختلف الأعمار.
- كما أن القناة تشتهر ببث أحدث الأغاني والمقاطع الموسيقية من مختلف أنحاء العالم العربي، مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي الموسيقى.
- كما توفر القناة بثًا بجودة عالية سواء كانت SD أو HD، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة.
- تعرض القناة حفلات ولقاءات حصرية مع فنانين مشهورين، مما يمنح المشاهدين فرصة لمتابعة نجومهم المفضلين.
- كما أن القناة تغطي أهم الأحداث والمهرجانات الفنية في العالم العربي، مما يبقي المشاهدين على اطلاع دائم بجديد الساحة الفنية.
- تتوفر القناة على أكثر من قمر صناعي، مما يسهل وصولها إلى جمهور واسع في مختلف البلدان.