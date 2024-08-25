لولو عم بتضيع؟.. تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات 2024 وأهم مميزات القناة

يريد العديد من الأباء والأمهات معرفة تردد قناة وناسة، استمتع بأجمل الأغاني والأناشيد مع لولو وأصدقائها على قناة وناسة بيبي، قناة الأطفال الأولى في الوطن العربي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي آمن وممتع، اكتشف أحدث تردد لقناة وناسة بيبي واستمتع بمشاهدة مجانية على مدار اليوم.

تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات

إليكم تردد قناة وناسة على النايل سات:

تردد القناة على النايل سات هو 11470.

باستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وجودة البث SD.

العرب سات:

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فهو 11270.

باستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

وجودة البث HD.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تتميز بعدة جوانب تجعلها من القنوات المفضلة للمشاهدين في العالم العربي: