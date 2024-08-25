لذوي الإعاقة.. خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 وأهم مميزات البطاقة

يبحث الكثيرمن المواطنين عن خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، تعد بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بمثابة نقلة نوعية في حياة ذوي الإعاقة في مصر، فهي لا تقتصر على كونها مجرد بطاقة، بل هي بوابة لولوج عالم من الخدمات والتسهيلات التي تساعدهم على العيش حياة كريمة ومستقلة، وتعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع، من خلال هذه البطاقة تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع.
خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024
إليكم خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- بعد الدخول إلى الموقع، اختر “الخدمات المتكاملة” من قائمة الخدمات المتاحة.
- اضغط على خيار “إصدار بطاقة الخدمات التكاملية”.
- اختر “تسجيل جديد” وابدأ بإدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب والتعرض للمساءلة القانونية.
- بعد الانتهاء، اضغط على أيقونة “التسجيل”.
- سيتم عرض رقم الطلب على الشاشة، احفظه لمتابعة حالة طلبك، سواء بالقبول أو الرفض.
مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة
- تمتاز بطاقة الخدمات المتكاملة بتوفير العديد من الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المصالح الحكومية.
- تشمل المزايا أيضًا الحصول على التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى منح دراسية.
- كما يتمتع حاملو البطاقة بالدخول المجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية، ويحق لهم التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5%.
- تشمل الفوائد أيضًا الفحص الطبي المجاني في المستشفيات المخصصة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب.
- كما تعفى سيارات المعاقين من الرسوم الجمركية، ويحصل حاملو البطاقة على ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسي.