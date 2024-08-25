بعد التعديلات الجديدة.. ماهو موعد إيداع الدعم السكني 1446 لشهر أغسطس؟!.. وزارة الإسكان بالمملكة تجيب!!

تسعى وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية جاهدة إلى توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال برامج الدعم السكني المختلفة ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفي هذا السياق تعمل الوزارة بشكل مستمر على تحديث وتعديل برامج الدعم لضمان توجيهها للفئات المستحقة بكفاءة وفعالية وقد تم الإعلان مؤخرا عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر أغسطس 1446 بعد إجراء بعض التعديلات على آليات الإيداع.

موعد إيداع الدعم السكني 1446

تم تحديد موعد إيداع الدعم السكني لشهر أغسطس 1446 بناء على توجيهات وزارة الإسكان ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأسر السعودية على تحقيق أحلامهم في تملك مسكن ملائم، وقد حددت الوزارة موعد الإيداع بشكل دقيق لتلبية احتياجات المستفيدين ويتم إيداع الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ومن المعروف أنه سوف يتم تأخيره لمدة يوم واحد فقط بسبب وجود عطلة رسمية في اليوم المحدد للصرف وهو يوم السبت الذي يعد اجازة في جميع البنوك، ويتم الإعلان عن موعد الإيداع عبر القنوات الرسمية لوزارة الإسكان بشكل مستمر لضمان وصول المعلومات بشكل موثوق ويتم تحديد موعد الإيداع بناءً على التقويم الهجري لضمان التزامن مع الشهور الإسلامية

في أي ساعة يتم نزول الدعم السكني ببنك الراجحي

يودع الدعم السكني عادة في ساعات الصباح الباكر لضمان توفر السيولة المالية للمستفيدين ويعتمد توقيت الإيداع على النظام الإلكتروني للبنك لضمان دقة العمليات ويعلن بنك الراجحي عن توقيت الإيداع عبر قنواته الرسمية لضمان وصول المعلومات الصحيحة كما يفضل المستفيدون سحب الدعم في الصباح للاستفادة منه خلال اليوم ويتم تحديث الحسابات تلقائيا فور إيداع الدعم لضمان وصول الأموال في الوقت المناسب.