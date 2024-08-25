موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة للمباراة

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة للمباراة
موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم

عشاق الساحرة المستديرة والمحبون للكرة الإنجليزية ينتظرون بشغف كبير اللقاء المرتقب و موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم، الذي سيجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 حيث يتطلع مشجعو الريدز إلى متابعة المباراة وانتظار الفوز للفريق المفضل، وفي المقال سنقدم لكم موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم.

موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم

من المقرر أن تقام المباراة والتي هي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والاطلاع على موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم في الموعد التالي:

  • يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024.
  • في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • ستجرى المباراة على ملعب أنفيلد الذي يحتضن لقاء الفريقين في إطار الجولة الثانية من الموسم الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و برينتفورد

إليكم القنوات الناقلة للمباراة وذلك بعد الاطلاع على موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم كالآتي:

  • القناة: beIN Sports HD 1.
  • القمر: نايل سات.
  • التردد: 11013.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز:27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل ليفربول ضد برينتفورد المتوقع

تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة ضد برينتفورد تشمل مجموعة من اللاعبين البارزين، كل منهم يلعب دورا حيويا في الفريق بعد التعرف على موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم وهو كالتالي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر، حارس مرمى برازيلي يعد من الأفضل في العالم، يتميز بمهاراته العالية في التصدي للكرات و براعته في بناء الهجمات من الخلف.
  • خط الدفاع: يتألف من أربعة لاعبين رئيسيين، ترينت ألكسندر أرنولد وهو الظهير الأيمن الذي يشتهر بقدرته على إرسال العرضيات الدقيقة و تمريراته المبدعة التي تسهم في خلق الفرص الهجومية.
  • إبراهيما كوناتي: قلب الدفاع القوي و الموثوق، الذي يقدم أداءا دفاعيا صلبا و يعد عنصرا أساسيا في تعزيز قوة الدفاع.
  • فيرجيل فان دايك: قائد الدفاع الهولندي و الأبرز في مركزه، يتميز بقدراته في التصدي للهجمات وقوته البدنية وحضوره القيادي في خط الدفاع.
  • أندرو روبرتسون: الظهير الأيسر النشيط الذي يمتاز بسرعته العالية و اندفاعه الهجومي، بالإضافة إلى دوره الفعال في الدفاع.
  • خط الوسط: يضم ثلاثة لاعبين يساهمون في توازن الفريق ريان جرافينبيرش هو لاعب الوسط الهولندي الشاب، معروف بقدرته على التحكم في وسط الملعب و تمريراته الدقيقة وقدرته على المساهمة في الهجوم والدفاع.
  • دومينيك سوبسلاي: لاعب الوسط الهجومي المبدع، الذي يضيف لمسة من الإبداع في توزيع الكرة وصناعة الفرص بفضل مهاراته في التمرير والتسديد.
  • أليكسيس ماك أليستر: لاعب وسط أرجنتيني يتمتع بقدرات تكتيكية متميزة، ويساهم في توزيع الكرة بشكل فعال ويجيد المساهمة في الهجمات من العمق.
  • خط الهجوم يشمل ثلاثي هجومي مميز: محمد صلاح فهو نجم الفريق المصري، يعتبر أحد أخطر المهاجمين في الدوري بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على تسجيل الأهداف من مختلف المواقف.
  • ديوجو جوتا: مهاجم برتغالي متعدد الاستخدامات، يجيد اللعب على الأطراف وفي العمق و يعرف بقدرته على تسجيل الأهداف و تحركاته المزعجة للدفاعات.
  • لويس دياز: الجناح الكولومبي السريع، يتميز بمهاراته الفردية العالية وقدرته على المراوغة وخلق الفرص التهديفية بفضل سرعته وإبداعه.
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Ahmed.samir

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