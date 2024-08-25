موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة للمباراة

عشاق الساحرة المستديرة والمحبون للكرة الإنجليزية ينتظرون بشغف كبير اللقاء المرتقب و موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم، الذي سيجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 حيث يتطلع مشجعو الريدز إلى متابعة المباراة وانتظار الفوز للفريق المفضل، وفي المقال سنقدم لكم موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم.

موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم

من المقرر أن تقام المباراة والتي هي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والاطلاع على موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم في الموعد التالي:

يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024.

في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ستجرى المباراة على ملعب أنفيلد الذي يحتضن لقاء الفريقين في إطار الجولة الثانية من الموسم الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و برينتفورد

إليكم القنوات الناقلة للمباراة وذلك بعد الاطلاع على موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم كالآتي:

القناة: beIN Sports HD 1.

القمر: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل ليفربول ضد برينتفورد المتوقع

تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة ضد برينتفورد تشمل مجموعة من اللاعبين البارزين، كل منهم يلعب دورا حيويا في الفريق بعد التعرف على موعد مباراة ليفربول و برينتفورد اليوم وهو كالتالي: