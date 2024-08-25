“وحش أوبو بكاميرا ممتازة”.. اعرف مواصفات Oppo A77s يتميز بأداء قوي ومقاوم للماء

هاتف Oppo A77s يعد واحد من أحدث إصدارات شركة أوبو التي تعرف بتقديمها لأجهزة ذكية تتمتع بتكنولوجيا متقدمة وتصاميم جذابة ويتميز هذا الهاتف بمواصفات متميزة وأداء قوي يجعله من الخيارات الممتازة في فئته بالإضافة إلى الكاميرا الاحترافية التي تأتي مزودة بتقنيات تصوير حديثة وهو ما يتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة مع مزيج من الأداء العالي والتصميم الأنيق وقد يكون Oppo A77s اختيار مفضل لمحبي الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Oppo A77s

يأتي Oppo A77s بمجموعة من المواصفات التي تضمن تجربة استخدام متميزة وتتضح هذه المواصفات فيما يلي:

يتميز بشاشة LCD بحجم 6.56 بوصة تعرض الألوان بوضوح ودقة.

دقة الشاشة تبلغ 720 × 1612 بكسل لتوفير تجربة مشاهدة مريحة.

يعمل بمعالج Snapdragon 680، مما يوفر أداء سلس في التعامل مع التطبيقات.

يأتي بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت لتحسين سرعة الجهاز.

يتوفر بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسيع باستخدام بطاقة MicroSD.

نظام التشغيل هو Android 12 بواجهة ColorOS 12.1 لتجربة مستخدم محسنة.

الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية و2 ميجابكسل لعدسة العمق.

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

مميزات هاتف Oppo A77s

تتميز سلسلة Oppo A77s بعدة جوانب تجعلها خيار رائع لمن يبحث عن هاتف ذكي بقدرات عالية وسعر معقول وتتضح هذه المميزات فيما يلي: