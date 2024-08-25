“ضد الخدش والصدمات” .. مواصفات ممتازة لهاتف Realme GT5 Pro آداء خرافي وتصميم شيك

يعد هاتف Realme GT5 Pro من أحدث الإصدارات التي قدمتها شركة ريلمي ويأتي بتصميم متين يناسب الاستخدام الكثير كما يتميز بأداء فائق بفضل معالجه القوي إلى جانب كاميرات متقدمة تلبي احتياجات التصوير الاحترافي وبفضل بطاريته الكبيرة وتقنيات الشحن السريع يعد هذا الهاتف خيارا مميز لمن يبحث عن قوة الأداء والتميز في التصميم حيث يقدم Realme GT5 Pro مزيج من الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة مما يجعله منافس قوي في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Realme GT5 Pro

يأتي Realme GT5 Pro بمجموعة من المواصفات التي تضمن تجربة استخدام فائقة الجودة وتتضح هذه المواصفات فيما يلي:

شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة توفر جودة عرض فائقة بدقة 1440 × 3200 بكسل.

معالج Snapdragon 8 Gen 2 يضمن أداء سريع وسلس للتطبيقات والألعاب.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت لتعدد المهام دون أي تباطؤ.

سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين الملفات والتطبيقات.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، تتيح تصوير صور وفيديوهات عالية الجودة.

عدسة واسعة بزاوية 120 درجة لتصوير مشاهد أوسع وتفاصيل أكثر.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مصممة لصور سيلفي نقية ومكالمات فيديو عالية الجودة.

بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة توفر وقت استخدام طويل يمتد لأكثر من يوم كامل.

عيوب هاتف Realme GT5 Pro

رغم أن Realme GT5 Pro يأتي بمواصفات قوية، إلا أن هناك بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة المستخدم، وتتضح هذه العيوب فيما يلي: