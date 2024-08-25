كيفية الحصول على منحة ارض الديوان الملكي المجانية للمواطنين 2024 واهم الشروط

يعد الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية فرصة ذهبية للكثير من المواطنين وتمنح هذه الأراضي لتلبية احتياجات السكان سواء لبناء مساكن خاصة أو لأغراض أخرى وتتضمن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن لضمان أهليته للحصول على هذه المنحة ومن الضروري فهم هذه الشروط بشكل جيد لضمان تقديم طلب ناجح.

شروط الحصول على منحة أرض الديوان الملكي المجانية للمواطنين 2024

تتطلب منحة الأراضي المجانية من المواطنين الالتزام بمجموعة من الشروط التي تم وضعها لضمان توزيع عادل وفعال لهذه الأراضي وتتضح هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم رب أسرة أو متزوج، مما يعزز أولويته في الحصول على المنحة.

يفضل أن يكون المتقدم مقيم في نفس المنطقة التي يتقدم للحصول على الأرض فيها.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد سابقا من أي منحة أرض من الديوان الملكي.

يتعين أن يكون المتقدم غير مالك لأي أرض أو عقار سكني باسمه.

يفضل أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود لضمان توجيه المنح للأكثر حاجة.

يجب على المتقدم تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات أهليته.

يشترط أن يكون للمتقدم سجل مدني نظيف وخالي من أي مشاكل قانونية.

الالتزام بالتعليمات واللوائح التي تحددها الجهات المختصة بشأن استخدام الأرض.

تقديم طلب الحصول على المنحة ضمن الفترة الزمنية المحددة من قبل الديوان الملكي.

طريقة التقديم على منحة أراضي الديوان الملكي

للحصول على منحة أرض من الديوان الملكي يجب اتباع مجموعة من الخطوات المحددة التي تتضح فيما يلي: