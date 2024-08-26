وصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم إلى 120 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين الموافق 26 أغسطس 2024 والكتاكيت وكرتونة البيض

يتساءل الكثير عن أسعار الفراخ اليوم الأثنين الموافق 26 أغسطس، يشهد سوق الدواجن في مصر اهتمامًا كبيرًا من قبل المستهلكين، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها الأسعار في الفترة الماضية، ومع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن، واستقرار الأسعار في الآونة الأخيرة، بات بإمكان المواطنين شراء الفراخ بأسعار مناسبة، ومع إنتاج شهري يبلغ 150 ألف طن، تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين على المائدة المصرية.

أسعار الفراخ اليوم الأثنين الموافق 26 أغسطس

شهدت أسعار الدواجن في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024:

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 76 جنيهًا.

كما وصل سعر الدواجن الحمراء والساسو إلى 95-96 جنيهًا.

والفراخ البلدي وصل سعرها إلى 120 جنيهًا.

يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الأعلاف وتذبذب أسعار العملة، وتخشى الأسر المصرية من استمرار هذا الارتفاع، مما يزيد من الأعباء المعيشية.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم استقرارًا نسبيًا:

تراوح سعر الكتكوت الأبيض حول 30 جنيهًا.

والكتكوت الساسو بين 18 و19 جنيهًا.

والكتكوت البلدي بين 8 و8.75 جنيه.

يعكس هذا الاستقرار توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب في السوق، مع توقع استمرار هذه الأسعار في الفترة القادمة ما لم تحدث تغييرات كبيرة في العوامل المؤثرة على الإنتاج.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض في مصر ارتفاعًا طفيفًا اليوم الإثنينك

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 169 جنيهًا.

والبيض الأبيض إلى 168 جنيهًا.

والبيض البلدي إلى 170 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 26-8-2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث أظهرت عمليات البحث على جوجل ارتفاعًا في اهتمام محبي الدواجن بمعرفة أحدث الأسعار.