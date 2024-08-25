اكتشف الحيوانات والطبيعة.. اضبط الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 الجديد بأعلى جودة

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من القنوات الرائدة في عرض البرامج الوثائقية التي تغطي مجالات الحياة البرية، والعلوم، والثقافة، والتاريخ ومع تغير الترددات التلفزيونية يسعى العديد من المشاهدين لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لضمان متابعة برامجهم المفضلة بجودة عالية وتوفر القناة تجارب مشاهدة تعليمية وترفيهية مميزة ما يجعلها خيار مفضل لدى عشاق اكتشاف الطبيعة والحيوانات وفي السطور القادمة نوضح تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية وأهم مميزاتها.

تردد القناة على قمر نايل سات

لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي تردد خاص على قمر نايل سات يتيح لمشاهديها متابعة برامجهم المفضلة دون انقطاع واضح ويتضح التردد فيما يلي:

تردد القناة على قمر نايل سات هو 11411.

الاستقطاب هو أفقي

معدل الترميز للقناة يبلغ 30000.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

التردد يدعم بتقنية HD.

تردد القناة على قمر عرب سات

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي أيضا عبر قمر عرب سات ما يتيح للمشاهدين في مناطق مختلفة متابعة القناة بسهولة ولضبط تردد القناة على قمر عرب سات يتضح فيما يلي:

التردد على قمر عرب سات هو 11804.

الاستقطاب هو أفقي (H).

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

مميزات قناة ناشونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشونال جيوغرافيك بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تستعرض جوانب مختلفة من العالم الطبيعي وتتضمن أهم مميزات القناة فيما يلي: