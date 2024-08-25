“لولو ضاعت يا شرطة”.. بأقوى إشارة استقبل تردد قناة وناسه بيبي 2024 الجديد على كل الأقمار الصناعية وتابع كل أغاني لولو المميزة

يعتبر من الأمن تماما أن يتم استقبال تردد قناة وناسه بيبي 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية حيث إن هذه القناة المميزة تقدم محتوى مناسب جدا للصغار، ونجد أنها في كل يوم تعرض مجموعة من أغاني لولو تلك الشخصية الكرتونية التي يقبل على مشاهدتها الجمهور الصغير من مختلف أنحاء الوطن العربي هذا طبعا بخلاف بعض البرامج التعليمية للأطفال والتي تتناسب مع العادات والتقاليد في المجتمعات العربية والشرقية، لذلك هي خيار موثوق للآباء وبناء عليه في هذا الموضوع سوف نتعرف معا على تردد قناة وناسه بيبي 2024.

تردد قناة وناسه بيبي 2024

يمكن الآن أن يتم ضبط واستقبال تردد قناة وناسه بيبي 2024 للاستمتاع يبقى مميزة من أغانيها المتنوعة للصغار على جهاز الاستقبال الموجود لديكم فقط بإتباع المعلومات التالية:

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد: 11430 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي (V).

القمر الصناعي عرب سات

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد: 11310 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي (H).

مميزات قناة وناسه بيبي

قناة وناسه بيبي شأنها شأن قنوات الأطفال المميزة على القمر الصناعي نايل ساتو عرب سات واليكم أبرز مزاياها: