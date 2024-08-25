أقوى كاميرا في هواتف الجيل الجديد .. مواصفات سامسونج الترا S25 الجبارة والأسعار!

يتساءل العديد من الناس عن تكلفة هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بسبب ميزاته الرائعة وسرعته العالية ضمن سلسلة هواتف سامسونج.

مواصفات سامسونج الترا S25

من المنتظر أن يتم الإعلان عن هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra في نهاية يناير 2025، ولكن الهاتف قد جذب اهتمامًا واسعًا بالفعل في وسائل الإعلام، حيث تم تسريب تصميمات CAD التي توضح بعض التغييرات في الشكل ومع ذلك قد يكون أحد الجوانب التي قد لا تلبي التوقعات هو البطارية.

مواصفات ومميزات هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا (Galaxy S23 Ultra)

يتميز هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش ودقة +QHD، بالإضافة إلى معدل تحديث سلس للغاية يبلغ 120 هرتز (من 1 إلى 120 هرتز)، ومعدل أخذ العينات باللمس الذي يصل إلى 240 هرتز أثناء اللعب.

تدعم الشاشة أيضًا تقنيات “الراحة المعززة” و”تعزيز الرؤية”.

تدعم الشاشة أيضًا تقنيات “الراحة المعززة” و”تعزيز الرؤية”. في ما يخص الكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ووحدة كاميرا خلفية رباعية العدسات تشمل كاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3x، أما الكاميرا الرابعة فهي أيضًا تيليفوتو وتدعم التقريب البصري حتى 10x.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 بتقنية تصنيع 4 نانومتر، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت، ومساحة تخزين تتراوح بين 256 و512 جيجابايت بالإضافة إلى خيار 1 تيرابايت.

يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي الذي يصل إلى 65% في حوالي 30 دقيقة باستخدام شاحن بقوة 45 واط، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع 2.0 وخاصية PowerShare اللاسلكية.

بالنسبة لميزات الاتصال، فهو يدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، واي فاي (Wi-Fi 6E)، وفتحة بطاقة SIM مزدوجة بالإضافة إلى الشريحة الإلكترونية (eSIM)، وتقنية تحديد المواقع (GPS)، وبلوتوث (Bluetooth 5.3)، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) ومنفذ USB من النوع C.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة One UI 5.1، ويتميز بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

أبعاده هي 78.1 × 163.4 × 8.9 ملم ووزنه 234 جرام.

أسعار هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 ألترا

نظرًا للزيادة الملحوظة في تكلفة المواد الخام، بما في ذلك أسعار شرائح Qualcomm Snapdragon التي تستخدمها سامسونج في جميع طرازات Galaxy S series Ultra الحديثة، فمن المحتمل ألا تقوم سامسونج برفع سعر Galaxy S25 Ultra أكثر مما فعلته مع Galaxy S24 UltraK وبالتالي، تُشير التوقعات إلى أن سعر هاتف Galaxy S25 Ultra سيكون 1,299 دولارًا لطراز 256 جيجابايت، و1,419 دولارًا لطراز 512 جيجابايت، و1,659 دولارًا لطراز 1 تيرابايت ومع ذلك، يتمنى الكثيرون أن تتحقق جميع التوقعات بشأن الميزات الرائعة التي سيقدمها الهاتف الجديد.