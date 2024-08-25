كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

كارت الخدمات المتكاملة هو وثيقة ذات أهمية كبيرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، حيث يقدم العديد من المزايا التي تسهم في تحسين نوعية حياتهم، حيث يتضمن الكارت إعفاء من المصاريف الدراسية، وتوفير معاش شهري، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، لذلك سنوضح كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وكيفية استخراجها.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، تشمل:

الاستعلام عبر الخط الساخن يمكنك الاستعلام عن حالة كارت الخدمات المتكاملة عبر الاتصال بالرقم الساخن 1444 بعد الاتصال، اختر خدمات ذوي الإعاقة، ثم أدخل الرقم القومي الخاص بك للحصول على المعلومات المطلوبة. الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي بعد الدخول إلى الموقع، انتقل إلى قسم خدمات ذوي الإعاقة، ثم أدخل رقم البطاقة للحصول على التفاصيل الخاصة بك. زيارة مكاتب التضامن الاجتماعي يمكنك أيضاً التوجه إلى أحد مكاتب التضامن الاجتماعي في منطقتك هناك، ستحتاج إلى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وطلب الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من الموظف المختص.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

لاستكمال عملية استخراج كارت الخدمات المتكاملة، يجب تقديم مجموعة من الأوراق الضرورية، وهي: