“رسالة واحدة هتخليك مليونير” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2024 والدخول إلى السحب الكبير

في بداية كل أسبوع يتم عرض أسماء الفائزين في مسابقة الحلم، للحصول على الجوائز الكُبرى التي توفرها المسابقة أمام المتسابقين، في إطار أن يتحصلوا عليها، إضافة إلى أن هذا البرنامج أخذ شهرة كبيرة في الوطن العربي، وأصبح العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة الاشتراك عن المسابقة، للفوز بالجوائز المالية الكُبرى التي تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، وعليه سنوضح لكم خطوات الاشتراك في المسابقة.

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم؟

تتمثل أبرز الأرقام في مسابقة الحلم، والفوز بالجائزة الكُبرى التي تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى مليون دولار أمريكي، وفقًا لما يلي:-

يمكنك الاشتراك في المسابقة من جمهورية مصر العربية على رقم “95458”.

بينما رقم الاشتراك من السعودية يكون “755505”.

إضافة إلى أن الاشتراك من البحرين على رقم “94000”.

اشترك من دولة الكويت على رقم “4141”.

رقم الاشتراك من دولة سوريا “1555”.

اشترك من دولة الأردن “98880”.

الاشتراك من دولة الإمارات عبر رقم “5544”.

اشترك من المغرب “9669”.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

وجاءت أبرز الخطوات المعنية بالاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكُبرى التي تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي، وفقًا للأتي:-