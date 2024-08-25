رابط اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر.. شوف اتقبلت!!

أطلقت وزارة السكن والعمران في دولة الجزائر، رابط الإستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، التي تم فتح باب التقديم فيه للمرحلة الأولى وأغلقت كذلك، لينتظر نتيجتها العديد من المواطنين في كافة الولايات في إطار أن يتعرفوا على ما إذا كانوا مقبولين في هذه المرحلة أم لا، وعليه سنوضح لكم إجراءات الإستعلام عن برنامج سكنات عدل، بحيث يتعرف عليها جميع المتقدمين.

خطوات الإستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل

جاءت أبرز خطوات الإستعلام عن سكنات عدل 3 المرحلة الأولى أمام جميع المتقدمين في ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع وكالة عدل الوطنية عبر الإنترنت.

مع تسجي الدخول بإدخال اسم المستخدم والرقم السري.

بحيث تتمكن من إختيار “خدمة الإستعلام”.

اختيار المرحلة الأولى التي عليها الدور.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى تقوم بعرض أسماء المقبولين في سكنات عدل.

شروط القبول في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

وعقب اقتراب فتح باب التقديم في برنامج سكنات عدل 3 المرحلة الثانية أمام الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية، وفقًا للشروط المتمثلة في الأتي:-