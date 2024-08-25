كيفية الاستعلام عن استمارة السيارة وتجديدها عبر منصة أبشر في السعودية

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تتيح إدارة المرور العامة خدمة الاستعلام عن استمارة السيارة وتجديدها بطريقة مريحة وسهلة عبر منصة أبشر الإلكترونية، هذا النظام يتيح لك إجراء جميع المعاملات المتعلقة بالاستمارة دون الحاجة للتوجه إلى مقر الإدارة، إليك كيفية الاستفادة من هذه الخدمات.

خطوات الاستعلام عن استمارة السيارة برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن حالة استمارة السيارة باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية

اختر “خدمات الأفراد” ثم قم بالنقر على “تسجيل الدخول” وأدخل بياناتك الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

من قائمة الخدمات، اختر “خدمات المرور العامة” ثم انقر على “استعلام عن استمارة السيارة”.

أدخل رقم الهوية الوطنية، الاسم، محل الإقامة، ورمز التحقق الظاهر على الشاشة بعد ذلك، أدخل رقم لوحة السيارة.

تحقق من صحة جميع البيانات المدخلة للتأكد من دقتها.

بعد إتمام الخطوات، ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالسيارة، بما في ذلك تاريخ انتهاء الاستمارة وموعد التجديد.

خطوات تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر

تجديد استمارة السيارة يمكن إنجازه بخطوات بسيطة عبر نفس المنصة:

الدخول إلى منصة أبشر

اختر “أبشر للأفراد” ثم سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

من الصفحة الرئيسية، اذهب إلى “الخدمات الإلكترونية” ثم اختر “مركبات”.

اضغط على “تجديد استمارة السيارة” من القائمة المتاحة.

اقرأ ووافق على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد الاستمارة.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك وقم بسداد الرسوم المطلوبة. ثم أدخل بيانات الدفع واضغط على “ادفع الآن”.

بعد إتمام عملية الدفع، ستتلقى تأكيدًا بأن استمارة السيارة قد تم تجديدها بنجاح.

تسهم منصة أبشر الإلكترونية في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستمارات وتجديدها، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين باتباع الخطوات الموضحة أعلاه، يمكنك الاستعلام عن حالة استمارة السيارة وتجديدها بسهولة ويسر دون الحاجة للتعامل مع الإجراءات التقليدية.