مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024

بعد عدة إضطرابات شهدتها أسعار الذهب مؤخرًا في محلات وأسواق الصاغة، ليعود إلى الإستقرار مرة أخرى في أول تحديثات اليوم الأحد الموافق 25 من شهر أغسطس، ليصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيهًا للبيع، ويمكنك التعرف على باقي التحديثات اخاصة بسعر الذهب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
أسعار الذهب اليوم
وجاءت أبرز تحديثات أسعار الذهب في بداية تداولات اليوم الأحد 25 أغسطس، كما على النحو الأتي:-
- وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيه للبيع، و3925 جنيه للشراء.
- في حين أن سعر الذهب من عيار 22 سجل نحو 3625 جنيه للبيع، و3614 جنيه للشراء، دون المصنعية.
- هذا وسجل سعر الذهب من عيار “21” نحو 3460 جنيهًا للبيع، و3450 جنيهًا للشراء، بدون المصنعية.
تحديث سعر الذهب الأحد
وعن باقي تحديثات أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، فإنها نصت على النحو التالي:-
- وصل سعر الذهب عيار “18” إلى نحو 2975 جنيه بيع، و2957 جنيه للشراء.
- وبلغ سعر الذهب اليوم الأحد من عيار “14” نحو 2306 جنيه بيع، و2300 جنيه لشراء، بدون المصنعية.
- حتى أن سبيكة الذهب التي تزن ربع جنيه بلغ قرابة الـ 7000 جنيه بدون المصنعية.
- في حين أن سعر سبيكة الذهب ذات وزن الـ 10 جرامات بلغت نحو 40.197 جنيه.
- هذا وأن سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام ذات عيار “24” عند 10000 جنيه بدون مصنعية.
- وعليه فإن سعر الذهب العالمي سجل قرابة الـ 2515.57 دولار أمريكي.