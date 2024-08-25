مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024

بعد عدة إضطرابات شهدتها أسعار الذهب مؤخرًا في محلات وأسواق الصاغة، ليعود إلى الإستقرار مرة أخرى في أول تحديثات اليوم الأحد الموافق 25 من شهر أغسطس، ليصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيهًا للبيع، ويمكنك التعرف على باقي التحديثات اخاصة بسعر الذهب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أبرز تحديثات أسعار الذهب في بداية تداولات اليوم الأحد 25 أغسطس، كما على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيه للبيع، و3925 جنيه للشراء.

في حين أن سعر الذهب من عيار 22 سجل نحو 3625 جنيه للبيع، و3614 جنيه للشراء، دون المصنعية.

هذا وسجل سعر الذهب من عيار “21” نحو 3460 جنيهًا للبيع، و3450 جنيهًا للشراء، بدون المصنعية.

تحديث سعر الذهب الأحد

وعن باقي تحديثات أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، فإنها نصت على النحو التالي:-