عبر مظلتى… الاستعلام عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية، لمساعدة المواطنين أصحاب الدخل المنخفض، ويهدف هذا الدعم إلى تقديم دعم المالى للأسر لمساعدتها في توفير احتياجتهم ومواجهة أمور الحياة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولضمان وصول هذا الدعم للاسر المستحقة وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لابد من توافرها للحصول على هذا الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، من خلال الرابط الرسمى الذى اتاحته وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام على المواطنين، وذلك يتم من خلال بعض الخطوات وهى كالتالى:

اولا: الدخول الى منصة مظلتي.

ثانيا: اختر بوابة الخدامات الإلكترونية.

ثالثا: ادخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

رابعا: انقر على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعرض قائمة الأشخاص المستفيدين.

الشروط الحصول على الرعاية الاجتماعية فى العراق 2024.

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لاستحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وهى كالتالى: