سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات البنوك اليوم الأحد

شهد سعر الريال أمام الجنيه في بداية تعاملات البنوك اليوم الأحد الموافق 25 من شهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى أن جاء عقب تحديثات أسعار العملات العربية والأجنبية، خاصة بعد عدة اضطرابات كُبرى شهدتها العملات في الآونة الأخيرة، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

وفقًا لتحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، وفقًا للأتي:-

سجل سعر الريال السعودي نحو 12.98 جنيه للشراء، فيما أن سعر البيع بلغ نحو 13 جنيه.

إضافة إلى أن سعر الريال داخل البنك الأهلي سجل نحو 12.9 جنيه و13 جنيه بيع.

حتى أن سعر الريال السعودي في بنك مصر وصل إلى 12.9 جنيه شراء و13 جنيه بيع.

بينما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وصل إلى 12.9 جنيه للشراء و13 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

أما عن تحديثات أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، داخل البنوك الحكومية والخاصة، كما نصت على النحو الأتي:-