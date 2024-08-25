“سجل هُنا www.mdn.dz“ شروط التسجيل في البحرية الجزائرية 2024 عبر وزارة الدفاع

ازدادت محركات البحث في الآونة الأخير بالتساؤل عن موعد التسجيل في البحرية الجزائرية 2024 وهذا بعد أن تم الإعلان عن نتائج البحرية حيث أنه يرغب عدد كبير من الطلاب بالالتحاق بها ولكن يجب العلم أن الجهات المسؤولة قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى الطالب وهذا ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا اليوم، وسوف نوضح لكم أيضا الرابط الرسمي للتقديم.

التسجيل في البحرية الجزائرية 2024

بعد التساؤلات العديدة حول موعد التسجيل في البحرية الجزائرية قامت وزارة الدفاع بالرد على جميع الطلاب وأوضحت أنه من المقرر فتح باب التسجيل في خلال الأيام القليلة القادمة وهذا سوف يكون من خلال الرابط الرسمي الخاص بها.

شروط التسجيل في البحرية الجزائرية 2024

إذا كنت ترغب بالتسجيل في البحرية الجزائرية لرجال الصف يرجى التحقق من توافر عدة شروط لديك والتي قامت بوضعها الجهات المعنية وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لائق بدنيا.

النجاح في الكشف الطبي وجميع الاختبارات التي يتم وضعها.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 21 عام.

يرجى إثبات كل من العام الأول والثاني والثالث من المرحلة الثانوية أو الرابعة متوسط.

يجب العلم أنه يتم منح الأولوية للحاصلين على شهادة التكوين المهني.

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية الجزائرية.

يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة التعليم المتوسط بحد أدنى.

أما في حال الرغبة في التقديم على التجنيد في البحرية الجزائرية سوف تكون على النحو التالي: